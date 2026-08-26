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İSKİ açıkladı: 26 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ açıkladı: 26 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

26.08.2026 09:29:00
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Haber Merkezi
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İSKİ açıkladı: 26 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ 26 Ağustos 2026 İstanbul baraj doluluk oranını duyurdu. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 26 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 26 Ağustos 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

26 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü itibarıyla paylaştığı resmi verilere göre, İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajların genel ortalama doluluk oranı yüzde 45,55 seviyesine gerilemiş durumdadır. Temmuz ayı ortalarında yüzde 58,68 olarak ölçülen genel ortalamanın Ağustos ayının girmesiyle birlikte hızlı bir düşüş eğilimine girmesi, yaz sıcaklarının yarattığı yüksek buharlaşma ve artan su tüketimini açıkça ortaya koyuyor.

Kentin su yükünü büyük oranda Anadolu Yakası'ndaki Ömerli ve Elmalı barajları üstlenmeye devam ederken, Avrupa Yakası'nda yer alan Istrancalar, Pabuçdere ve Sazlıdere gibi batı havzalarındaki doluluk oranları kritik seviyelerin altına inmiş durumdadır.

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26 AĞUSTOS 2026 BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin 26 Ağustos tarihli son hidrolik ölçümlerine göre baraj bazındaki doluluk oranları şu şekildedir:

Ömerli Barajı: Yüzde 65,34

Darlık Barajı: Yüzde 64,14

Elmalı Barajı: Yüzde 75,42

Terkos Barajı: Yüzde 40,01

Alibey Barajı: Yüzde 45,09

Büyükçekmece Barajı: Yüzde 32,69

Sazlıdere Barajı: Yüzde 26,84

Istrancalar Barajı: Yüzde 30,27

Kazandere Barajı: Yüzde 19,78

Pabuçdere Barajı: Yüzde 11,72

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