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İSKİ açıkladı: 27 Eylül İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ açıkladı: 27 Eylül İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

27.09.2026 09:30:00
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Haber Merkezi
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İSKİ açıkladı: 27 Eylül İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ 27 Eylül 2026 İstanbul baraj doluluk oranını duyurdu. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 27 Eylül İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 27 Eylül 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

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27 EYLÜL 2026 GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul'da milyonlarca yurttaşın günlük su ihtiyacını karşılayan barajlarda su seviyesi, artan sıcaklıklar ve buharlaşmanın etkisiyle düşüş eğilimine devam ediyor. İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından paylaşılan güncel resmi verilere göre, Eylül ayının ortalarına geldiğimiz bu günlerde genel ortalama baraj doluluk oranı yüzde 38,32 olarak ölçüldü. 27 Eylül 2026 tarihinde İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 36.21 olarak ölçüldü.

27 EYLÜL 2026 BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin 26 Eylül tarihli son hidrolik ölçümlerine göre baraj bazındaki doluluk oranları şu şekilde:

Ömerli Barajı: Yüzde 49,46

Darlık Barajı: Yüzde 54,79

Elmalı Barajı: Yüzde 65,48

Terkos Barajı: Yüzde 32,65

Alibey Barajı: Yüzde 33,6

Büyükçekmece Barajı: Yüzde 26,54

Sazlıdere Barajı: Yüzde 20,74

Istrancalar Barajı: Yüzde 21,98

Kazandere Barajı: Yüzde 12,08

Pabuçdere Barajı: Yüzde 3,06

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