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İSKİ açıkladı: 27 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ açıkladı: 27 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

27.07.2026 09:17:00
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Haber Merkezi
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İSKİ açıkladı: 27 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ 27 Temmuz 2026 İstanbul baraj doluluk oranını duyurdu. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 27 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 27 Temmuz 2027 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

27 TEMMUZ 2027 GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin 27 Temmuz resmi verilere göre, İstanbul'a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı yüzde 56,34 seviyesine geriledi.

İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki en önemli su kaynaklarından biri olan Terkos Barajı'nda doluluk oranı yüzde 47,2 seviyelerine kadar inerek yüzde 50 eşiğinin altına düştü. Yine yoğun bir nüfusa su sağlayan Büyükçekmece Barajı ise yüzde 40,83 seviyesine gerileyerek yaz ortasında dikkat çeken noktalar arasında yer aldı.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Elmalı Barajı: Yüzde 86,39

Ömerli Barajı: Yüzde 80,03

Darlık Barajı: Yüzde 74,3

Alibey Barajı: Yüzde 54,71

Terkos Barajı: Yüzde 47,08

Büyükçekmece Barajı: Yüzde 40,83

Sazlıdere Barajı: Yüzde 33,59

Istrancalar Barajı: Yüzde 32,17

Kazandere Barajı: Yüzde 31,92

Pabuçdere Barajı: Yüzde 27,83

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