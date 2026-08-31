Cumhuriyet Gazetesi Logo
İSKİ açıkladı: 31 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ açıkladı: 31 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

31.08.2026 09:44:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
İSKİ açıkladı: 31 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ 31 Ağustos 2026 İstanbul baraj doluluk oranını duyurdu. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 31 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 31 Ağustos 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

Image

31 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü itibarıyla paylaştığı resmi verilere göre, İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajların genel ortalama doluluk oranı yüzde 44,06 seviyesine gerilemiş durumdadır. Temmuz ayı ortalarında yüzde 58,68 olarak ölçülen genel ortalamanın Ağustos ayının girmesiyle birlikte hızlı bir düşüş eğilimine girmesi, yaz sıcaklarının yarattığı yüksek buharlaşma ve artan su tüketimini açıkça ortaya koyuyor.

Kentin su yükünü büyük oranda Anadolu Yakası'ndaki Ömerli ve Elmalı barajları üstlenmeye devam ederken, Avrupa Yakası'nda yer alan Istrancalar, Pabuçdere ve Sazlıdere gibi batı havzalarındaki doluluk oranları kritik seviyelerin altına inmiş durumdadır.

31 AĞUSTOS 2026 BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin 31 Ağustos tarihli son hidrolik ölçümlerine göre baraj bazındaki doluluk oranları şu şekildedir:

Ömerli Barajı: Yüzde 62,03

Darlık Barajı: Yüzde 63,21

Elmalı Barajı: Yüzde 72,29

Terkos Barajı: Yüzde 38,56

Alibey Barajı: Yüzde 42,87

Büyükçekmece Barajı: Yüzde 31,52

Sazlıdere Barajı: Yüzde 24,19

Istrancalar Barajı: Yüzde 29,12

Kazandere Barajı: Yüzde 18,56

Pabuçdere Barajı: Yüzde 8,81

İlgili Konular: #Baraj #İSKİ #baraj doluluk oranı

İlgili Haberler

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 31 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 31 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu? AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 31 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
Meteoroloji açıkladı: 31 Ağustos 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: 31 Ağustos 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 31 Ağustos 2026 hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. İşte il il hava durumu raporu...
Mazota dev zam yolda! Motorine ne kadar zam gelecek? 31 Ağustos 2026 Akaryakıt fiyatları ne kadar?
Mazota dev zam yolda! Motorine ne kadar zam gelecek? 31 Ağustos 2026 Akaryakıt fiyatları ne kadar? Akaryakıt fiyatlarında tabela bir kez daha değişiyor. Peki, Motorine ne kadar zam gelecek? 31 Ağustos 2026 Akaryakıt fiyatları ne kadar?