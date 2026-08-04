İSKİ açıkladı: 4 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 4 Ağustos 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

4 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin 4 Ağustos resmi verilere göre, İstanbul'a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı yüzde 53,07 seviyesine geriledi.

İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki en önemli su kaynaklarından biri olan Terkos Barajı'nda doluluk oranı yüzde 45,08 seviyelerine kadar inerek yüzde 50 eşiğinin altına düştü. Yine yoğun bir nüfusa su sağlayan Büyükçekmece Barajı ise yüzde 48,44 seviyesine gerileyerek yaz ortasında dikkat çeken noktalar arasında yer aldı.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı: Yüzde 77,16

Darlık Barajı: Yüzde 72.15

Elmalı Barajı: Yüzde 86,41

Terkos Barajı: Yüzde 45,08

Alibey Barajı: Yüzde 54,94

Büyükçekmece Barajı: Yüzde 48,44

Sazlıdere Barajı: Yüzde 41,44

Istrancalar Barajı: Yüzde 42,05

Kazandere Barajı: Yüzde 28,11

Pabuçdere Barajı: Yüzde 24,42