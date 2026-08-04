Cumhuriyet Gazetesi Logo
İSKİ açıkladı: 4 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ açıkladı: 4 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

4.08.2026 09:20:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
İSKİ açıkladı: 4 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ 4 Ağustos 2026 İstanbul baraj doluluk oranını duyurdu. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 4 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 4 Ağustos 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

4 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin 4 Ağustos resmi verilere göre, İstanbul'a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı yüzde 53,07 seviyesine geriledi.

İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki en önemli su kaynaklarından biri olan Terkos Barajı'nda doluluk oranı yüzde 45,08 seviyelerine kadar inerek yüzde 50 eşiğinin altına düştü. Yine yoğun bir nüfusa su sağlayan Büyükçekmece Barajı ise yüzde 48,44 seviyesine gerileyerek yaz ortasında dikkat çeken noktalar arasında yer aldı.

Image

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı: Yüzde 77,16

Darlık Barajı: Yüzde 72.15

Elmalı Barajı: Yüzde 86,41

Terkos Barajı: Yüzde 45,08

Alibey Barajı: Yüzde 54,94

Büyükçekmece Barajı: Yüzde 48,44

Sazlıdere Barajı: Yüzde 41,44

Istrancalar Barajı: Yüzde 42,05

Kazandere Barajı: Yüzde 28,11

Pabuçdere Barajı: Yüzde 24,42

İlgili Konular: #Baraj #İSKİ #baraj doluluk oranı

İlgili Haberler

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 4 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 4 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu? AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 4 Ağustos 2026 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! 4 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
Meteoroloji açıkladı: 4 Ağustos 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: 4 Ağustos 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Ağustos Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Batı Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Batı Karadeniz, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan çevreleri ile Giresun’un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.