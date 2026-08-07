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İSKİ açıkladı: 7 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ açıkladı: 7 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

7.08.2026 09:33:00
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Haber Merkezi
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İSKİ açıkladı: 7 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ 7 Ağustos 2026 İstanbul baraj doluluk oranını duyurdu. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 7 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 7 Ağustos 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

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7 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin 6 Ağustos resmi verilere göre, İstanbul'a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı yüzde 52,33 seviyesine geriledi.

İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki en önemli su kaynaklarından biri olan Terkos Barajı'nda doluluk oranı yüzde 44,09 seviyelerine kadar inerek yüzde 50 eşiğinin altına düştü. Yine yoğun bir nüfusa su sağlayan Büyükçekmece Barajı ise yüzde 37,25 seviyesine gerileyerek yaz ortasında dikkat çeken noktalar arasında yer aldı.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı: Yüzde 74,71

Darlık Barajı: Yüzde 70,42

Elmalı Barajı: Yüzde 84,27

Terkos Barajı: Yüzde 44,09

Alibey Barajı: Yüzde 51,73

Büyükçekmece Barajı: Yüzde 37,25

Sazlıdere Barajı: Yüzde 30,22

Istrancalar Barajı: Yüzde 33,17

Kazandere Barajı: Yüzde 26,43

Pabuçdere Barajı: Yüzde 20,73

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