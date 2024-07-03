İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

Yayınlanma: 03.07.2024 - 16:28

Güncelleme: 03.07.2024 - 16:29

İstanbul'da yağışların etkisiyle yüzde 83 seviyelerine kadar yükselen baraj doluluk oranlarında havaların ısınmasıyla düşüş başladı.

İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 70'in altına düşerek 68.47 oldu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 30 Haziran'da 68.9 iken bugünkü verilere göre yüzde 68.47 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 80.62 ile Terkos Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 32.01 ile Istrancalar Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 3 Temmuz itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 39.41

• Büyükçekmece Barajı yüzde 64.09

• Darlık Barajı yüzde 68.04

• Istrancalar Barajı yüzde 32.01

• Kazandere Barajı yüzde 50.09

• Elmalı Barajı yüzde 69.6

• Ömerli Barajı yüzde 78.07

• Pabuçdere Barajı yüzde 53.43

• Sazlıdere Barajı yüzde 56.81

• Terkos Barajı yüzde 80.62