İSKİ, barajlardaki doluluk oranlarını açıkladı

17 Ocak 2022 Pazartesi, 11:38

İstanbul’da kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı 9 Ocak 2021 tarihinde yüzde 19,16 seviyesine 19 Kasım 2021 tarihinde ise 42,25 seviyesine kadar düşmüştü. Yağışların artmasının ardından baraj doluluk oranında ciddi artışlar gözlendi. İSKİ tarafından yapılan ölçümlerde kent genelinde etkili olan yağışlarla barajlardaki doluluk oranı yüzde 52,48'e çıktı.

İSKİ'nin verilerine göre, İstanbul’da bulunan barajlardaki doluluk oranları bugün (17 Ocak 2022) itibariyle şöyle:

Kazandere Barajı: Yüzde 92,08

Istrancalar Barajı: Yüzde 86,13

Ömerli Barajı: Yüzde 76,62

Elmalı Barajı: Yüzde 72,42

Darlık Barajı: Yüzde 50,29

Terkos Barajı: Yüzde 46,53

Büyükçekmece Barajı: Yüzde 42,2

Papuçdere Barajı: Yüzde 41,51

Alibeyköy Barajı: Yüzde 31,78

Sazlıdere Barajı: Yüzde 22,14