İSKİ, barajlardaki doluluk oranlarını açıkladı
İstanbul'da etkili olan yağışların ardından barajlardaki doluluk oranları artmaya devem ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre bugün itibariyle barajlardaki su seviyesi yüzde 52,48 olarak ölçüldü.
İstanbul’da kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı 9 Ocak 2021 tarihinde yüzde 19,16 seviyesine 19 Kasım 2021 tarihinde ise 42,25 seviyesine kadar düşmüştü. Yağışların artmasının ardından baraj doluluk oranında ciddi artışlar gözlendi. İSKİ tarafından yapılan ölçümlerde kent genelinde etkili olan yağışlarla barajlardaki doluluk oranı yüzde 52,48'e çıktı.
İSKİ'nin verilerine göre, İstanbul’da bulunan barajlardaki doluluk oranları bugün (17 Ocak 2022) itibariyle şöyle:
Kazandere Barajı: Yüzde 92,08
Istrancalar Barajı: Yüzde 86,13
Ömerli Barajı: Yüzde 76,62
Elmalı Barajı: Yüzde 72,42
Darlık Barajı: Yüzde 50,29
Terkos Barajı: Yüzde 46,53
Büyükçekmece Barajı: Yüzde 42,2
Papuçdere Barajı: Yüzde 41,51
Alibeyköy Barajı: Yüzde 31,78
Sazlıdere Barajı: Yüzde 22,14
Video Haberler
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
- 'AKP'liyim, açım' dedi; salondan atıldı
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
- Enes'i ölüme götüren Nurcular nasıl örgütleniyor?
- Maskesiz grubu uyarınca tartışma çıktı
- Habertürk, Akşener'in yayınını neden kestiğini açıkladı
- Artık 1 kutusuna 116 TL ödenecek
En Çok Okunan Haberler
- 10 süt çeşidi arasındaki farklar
- Hukukun dehşetli imtihanı!
- Apple, Omicron önlemlerini açıkladı
- Galatasaray tarihinin en kötü sezonu
- Abu Dabi'de akaryakıt yüklü 3 tanker patladı
- Rahşan Ecevit, mezarı başında anıldı
- 2011'de toplu katliam yapmıştı: Şartlı tahliye peşinde
- Hamile İlknur'un öldüğü kazada servisin sürücüsü konuştu
- Altay'da sular durulmuyor
- Survivor Ardahan'dan büyük vefa: Oyunu ona armağan etti