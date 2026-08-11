İSKİ'den Beykoz'un bazı mahallelerinde 10 saatlik su kesintisi duyurusu

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Beykoz ilçesinin bir kısmının içme suyu ihtiyacını sağlayan ana isale hattında deprem riskine karşı dayanıklılığı artırmak amacıyla altyapı iyileştirme ve esnek boru bağlantı parçası montaj çalışması yapılacağını duyurdu.
Çalışmalar kapsamında 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 22.00 ile 13 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 08.00 arasında belirlenen bölgelere su verilemeyecek.
SU KESİNTİSİ YAPILACAK MAHALLELER
Planlı su kesintisinden etkilenecek mahalleler ise şöyle:
Bozhane Mahallesi
Öğümce Mahallesi
Göllü Mahallesi
Paşamandıra Mahallesi
Alibahadır Mahallesi
Riva Mahallesi