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İSKİ duyurdu: Fatih’teki bazı mahallelerde 8 saatlik su kesintisi

İSKİ duyurdu: Fatih’teki bazı mahallelerde 8 saatlik su kesintisi

10.08.2026 14:17:00
Güncellenme:
ANKA
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İSKİ duyurdu: Fatih’teki bazı mahallelerde 8 saatlik su kesintisi

İstanbul’un Fatih ilçesinde, "Sarayburnu-Münzevi Samatya" isale hattında yürütülecek depreme karşı güçlendirme ve montaj çalışmaları nedeniyle 11-12 Ağustos 2026 tarihlerinde bazı mahallelerde 8 saat süreyle su kesintisi uygulanacak.
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Fatih ilçesine bağlı Kocamustafapaşa Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Sarayburnu-Münzevi Samatya isale hattında, "depreme karşı dayanıklılığı artırma çalışmaları" gerçekleştirilecek.

Esnek boru bağlantı parçası montajı ve iyileştirme faaliyetleri kapsamında ilçedeki bazı mahallelere geçici süreyle su verilemeyecek.

Planlı kesinti, 11 Ağustos 2026 Salı günü saat 22.00’de başlayıp 12 Ağustos Çarşamba günü saat 06.00’ya kadar devam edecek. Su kesintisinden etkilenecek mahalleler şu şekilde:

Cerrahpaşa Mahallesi

Haseki Sultan Mahallesi

Kocamustafapaşa Mahallesi

Sümbülefendi Mahallesi

Yedikule Mahallesi

Silivrikapı Mahallesi

Seyyid Ömer Mahallesi

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