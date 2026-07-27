İSKİ duyurdu: İstanbul’da 3 ilçede 12 saat su kesintisi

İstanbul’da Münzevi–Bayrampaşa–Esenler isale hattında gerçekleştirilecek çalışma nedeniyle 3 ilçede 12 saat süreyle su verilemeyecek. Kesinti Bayrampaşa, Esenler ve Güngören’deki bazı mahalleleri etkileyecek.
KESİNTİ 12 SAAT SÜRECEK
İSKİ’nin duyurusuna göre, Esenler ilçesi Yavuz Selim Mahallesi’nde bulunan Münzevi–Bayrampaşa–Esenler isale hattında iyileştirme ve esnek boru bağlantı parçası montajı yapılacak.
Çalışmalar nedeniyle su kesintisi 28 Temmuz 2026 Salı günü saat 09.00’da başlayacak ve 21.00’de sona erecek.
SU KESİNTİSİNDEN ETKİLENECEK MAHALLELER
Bayrampaşa:
Yenidoğan, Orta, Altıntepsi, Vatan ve Terazidere mahalleleri.
Esenler:
Namık Kemal, Davutpaşa, Yavuz Selim, Çifte Havuzlar, Mimar Sinan, Nene Hatun, Fevzi Çakmak ve Menderes mahalleleri.
Güngören:
Gençosman ve Sanayi mahalleleri.