İSKİ duyurdu: İstanbul'un 10 mahallesinde su kesintisi yapılacak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Beylikdüzü ve Beykoz ilçelerinde ana isale hattında yapılacak altyapı iyileştirme çalışmaları nedeniyle 24 Eylül Perşembe günü (yarın) toplam 10 mahallede su kesintisi yapılacağını duyurdu.

İSKİ, Beylikdüzü ilçesi Kavaklı ve Marmara mahallelerinde bulunan ana isale hattında, olası depremlerde su arzının güvenli ve kesintisiz şekilde sürdürülebilmesi ve altyapı dayanıklılığının artırılması amacıyla depreme dayanıklı özel genleşme parçalarının montajı ile iyileştirme çalışmaları nedeniyle yarın 10.00 ile 18.00 saatleri arasında Marmara, Yakuplu, Sahil ve Dereağzı mahallelerine su verilemeyeceğini açıkladı.

İSKİ, Beykoz ilçesinin bir bölümünü besleyen ana isale hattında da, "su arzının güvenli ve kesintisiz şekilde sürdürülebilmesi ve altyapı dayanıklılığının artırılması" amacıyla gerçekleştirilecek yenileme çalışmaları nedeniyle yarın 10.00 ile 22.00 saatleri arasında Çubuklu, Çiğdem, Soğuksu, Paşabahçe, İncirköy ve Gümüşsuyu mahallelerine su verilemeyeceğini açıkladı.