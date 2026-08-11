İSKİ duyurdu: Küçükçekmece'de 8 saatlik su kesintisi yaşanacak

Küçükçekmece'nin Tevfikbey ve İnönü mahallelerinde 8 saatlik su kesinti yaşanacak.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Küçükçekmece'de yapılacak su kesintisine ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, Küçükçekmece ilçesi Tevfikbey Mahallesi’nde bulunan 500 milimetre çapındaki düktil font (DF) ana isale hattında deprem riskine karşı dayanıklılığı artırmak amacıyla altyapı iyileştirme ve esnek boru bağlantı parçası montaj çalışması gerçekleştirileceği duyuruldu.
Çalışmalar kapsamında 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 22.00 ile 13 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 06.00 arasında ilçede Tevfikbey Mahallesi ile İnönü Mahallesi'ne su verilemeyecek.