İSKİ, Pendik'teki kötü kokunun sebebini açıkladı: 'Yağışla gelen organik maddelerin çökelti oluşturması'

23 Temmuz 2022 Cumartesi, 15:53

Pendik sahilinden denize dökülen atık su kanalından çevreye kötü kokular yayıldığı yönünde basında yer alan haberlere İSKİ’den açıklama geldi.

Yapılan açıklamaya göre, Pendik Çavuşoğlu Deresi’nden Marmara Denizi’ne ulaşan herhangi bir atıksu deşarjı bulunmuyor. Ancak, derenin deniz ağzındaki kısımda son yağışlarla gelen organik maddelerin oluşturduğu çökelti kokuya neden oldu.

İSKİ’nin yazılı açıklaması şöyle:

“22–23 Temmuz 2022 tarihlerinde bazı yazılı, görsel ve sosyal medyada Pendik Sahili’nde atık su kanalından çevreye kötü kokular yayıldığı ve çevre sakinlerinin kokudan rahatsız olduğu ile alakalı haberler yer almıştır.

Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki; Pendik Çavuşoğlu Deresi’nden Marmara Denizi’ne ulaşan herhangi bir atık su deşarjı bulunmamaktadır. Çavuşoğlu Deresi’nde sisteme alınan atık sular Tuzla İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ’ne ulaştırılmaktadır.

Deniz ağzındaki kısımda yağışlı havalarda akışla gelen organik maddeler çökelti oluşturmakta bu da kötü kokuya sebebiyet vermektedir. Sorunun çözümüne yönelik kurumumuzca periyodik olarak derede; yıkama, temizlik ve sirkülasyon çalışması yapılmaktadır. Son olarak bahse konu derede 5 Temmuz 2022 tarihinde yukarıda belirtilen temizlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Ancak gelen koku şikayetleri üzerine ekiplerimiz derede gerekli incelemeleri başlatmış olup, koku problemine neden olabilecek noktalarda gerekli bakım ve temizliği yapacaklardır.”