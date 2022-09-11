İSKİ'den kazı çalişmasi sırasında doğalgaz borusunun patladığı i̇ddi̇asına yanıt

11 Eylül 2022 Pazar, 12:12

İSKİ, dün bazı basın-yayın organlarında yer alan, “Şile’de İSKİ çalışması esnasında doğal gaz borusunun patladığı” yönündeki iddialara bugün yaptığı yazılı açıklamayla yanıt verdi. İSKİ’nin açıklaması şöyle:

“BAHSE KONU KAZI ÇALIŞMASI İDAREMİZE AİT DEĞİL”

“Dün bazı basın-yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, Şile'de İSKİ çalışması esnasında doğal gaz borusunun patladığı iddialarına yer verilmiştir. Bahse konu kazı çalışması idaremize ait olmadığı gibi, patlamanın da İSKİ ile bağlantısı bulunmamaktadır. Kamuoyunun sağlıklı bilgiye ulaşabilmesi adına önemle duyurulur.”