İSKİ'den kazı çalişmasi sırasında doğalgaz borusunun patladığı i̇ddi̇asına yanıt

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), “Şile’deki İSKİ çalışması esnasında doğal gaz borusunun patladığı” yönündeki iddialara yanıt verdi. İSKİ’den yapılan açıklamada, “Bahse konu kazı çalışması idaremize ait olmadığı gibi, patlamanın da İSKİ ile bağlantısı bulunmamaktadır” denildi.

ANKA
11 Eylül 2022 Pazar, 12:12
İSKİ'den kazı çalişmasi sırasında doğalgaz borusunun patladığı i̇ddi̇asına yanıt
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İSKİ, dün bazı basın-yayın organlarında yer alan, “Şile’de İSKİ çalışması esnasında doğal gaz borusunun patladığı” yönündeki iddialara bugün yaptığı yazılı açıklamayla yanıt verdi. İSKİ’nin açıklaması şöyle:

“BAHSE KONU KAZI ÇALIŞMASI İDAREMİZE AİT DEĞİL”

“Dün bazı basın-yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, Şile'de İSKİ çalışması esnasında doğal gaz borusunun patladığı iddialarına yer verilmiştir. Bahse konu kazı çalışması idaremize ait olmadığı gibi, patlamanın da İSKİ ile bağlantısı bulunmamaktadır. Kamuoyunun sağlıklı bilgiye ulaşabilmesi adına önemle duyurulur.”


İSKİ doğal gaz patlama

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