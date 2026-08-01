İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı, İşsizlik Fonu’na başvuru sayısı, kapanan şirket sayısı arttı ama işsizlik düştü deniyor: ‘Hangisine inanacağız?’

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, haziranda dar tanımlı işsiz sayısı 168 bin kişi azaldı. İşsizlik oranı yüzde 7.6’ya geriledi. Geniş tanımlı işsizlik oranı da yüzde 28.8 oldu. YENİ Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, açıklanan verilere tepki gösterdi. TÜİK’in işsizliğin azaldığını açıkladığına işaret eden Bakırlıoğlu, buna karşın İŞKUR verileri, İşsizlik Sigortası Fonu başvuruları, İstanbul Sanayi Odası’nın saha tespitleri ve şirket kapanış istatistiklerinin tam tersini söylediğine dikkat çekti.

‘İKİ FARKLI TÜRKİYE’

Bakırlıoğlu, şöyle devam etti:

“Ortada iki farklı Türkiye var. Biri TÜİK’in tablolarındaki Türkiye, diğeri vatandaşın yaşadığı gerçek Türkiye. Kapanan şirket sayısı bir ayda yüzde 60 arttı. İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı arttı. İşsizlik Sigortası Fonu’na başvurular patladı. İstanbul Sanayi Odası, 10 sektörün 8’inde istihdam kaybı yaşandığını söylüyor. Bütün veriler işsizliğin arttığını gösteriyor. TÜİK işsizliğin düştüğünü açıklıyor. Sorulması gereken soru şudur: Gerçek ekonomi hangisi, TÜİK’in rakamları mı, vatandaşın yaşadığı hayat mı? Resmi verilere göre işsizlik düşüyor, istihdam artıyor. Peki sahada durum gerçekten böyle mi? Hayır.”

‘HANGİSİNE İNANACAĞIZ?’

Bakırlıoğlu, İstanbul Sanayi Odası’nın haziran ayı değerlendirmesine işaret etti. Takip edilen 10 ana sektörün 8’inde daralma yaşandığını ve birçok işletmede işten çıkarmaların başladığını belirten Bakırlıoğlu, “Üreten kesim daralma ve işten çıkarma yaşandığını söylüyor. TÜİK ise istihdamın arttığını açıklıyor. Hangisine inanacağız; fabrikadaki üreticiye mi, istatistiklere mi?” diye sordu.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARI

Bakırlıoğlu, İşsizlik Sigortası Fonu verilerinin de açıklanan işsizlik rakamlarıyla çeliştiğine dikkat çekti. Mayısta 114 bin olan işsizlik ödeneği başvurusunun haziranda 154 bine yükseldiğine işaret eden Bakırlıoğlu, “Mart, nisan ve mayısta gerileyen başvurular, haziranda adeta patladı. İşsizliğin azaldığı söylenen bir ayda işsizlik maaşına başvuruların bu kadar artması başlı başına resmi tabloyu sorgulatmaktadır” dedi.

İŞ ARAYANLAR ARTIYOR!

Bakırlıoğlu, İŞKUR sistemine kayıtlı iş arayan sayısının haziran ayında 13 bin kişi arttığını belirterek, şöyle devam etti:

“TÜİK ‘168 bin kişi iş buldu’ diyor, İŞKUR ise ‘iş arayanların sayısı arttı’ diyor. Aynı ülke, aynı ay, iki resmi kurum. Ama iki farklı sonuç. Ekonomideki bozulma şirket verilerine de yansıyor. Haziranda açılan şirket sayısında artış görülmesine rağmen kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 58.9 yükselmiş. İş yerleri kapanıyor, üretim yavaşlıyor, işten çıkarmalar artıyor, işsizlik maaşı başvuruları yükseliyor. Bütün göstergeler alarm veriyor ama işsizlik düşüyor! Ekonomi rakamlarla makyajlanabilir ama yurttaşın yaşadığı gerçek gizlenemez. Açıklanan işsizlik verileri güven vermekten uzaktır. Resmi veriler ile sahadaki gerçekler arasındaki uçurum her geçen gün büyüyor.”