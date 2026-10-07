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İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ne zaman başlıyor? 2026-2027 İŞKUR Gençlik Programı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ne zaman başlıyor? 2026-2027 İŞKUR Gençlik Programı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

7.10.2026 17:06:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ne zaman başlıyor? 2026-2027 İŞKUR Gençlik Programı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Gençlerin iş deneyimi kazanmasını ve istihdama katılmasını amaçlayan İŞKUR Gençlik Programı'nın başvuru tarihleri merak ediliyor. Peki, İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ne zaman başlıyor? 2026-2027 İŞKUR Gençlik Programı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

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Üniversite öğrencilerine eğitim hayatları sürerken mesleki deneyim ve maddi destek sunmayı amaçlayan İŞKUR Gençlik Programı'nın yeni döneminin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ne zaman başlıyor? 2026-2027 İŞKUR Gençlik Programı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte ayrıntılar...

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İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İŞKUR Gençlik Programı için Türkiye genelinde geçerli tek bir merkezi başvuru tarihi bulunmuyor. İŞKUR ile protokol imzalayan devlet üniversiteleri, başvuru tarihlerini kendi akademik takvimlerine göre belirleyerek ilan ediyor. Yeni dönem başvurularının eylül, ekim ve kasım aylarında kademeli olarak duyurulması bekleniyor.

Öğrencilerin başvuru tarihlerini kaçırmamak için kendi üniversitelerinin Kariyer Merkezleri ile İŞKUR duyurularını düzenli olarak takip etmeleri gerekiyor.

Program kapsamında örgün eğitim gören üniversite öğrencilerine haftada en fazla 3 gün ve 22,5 saat çalışma imkanı sunuluyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI'NDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

İŞKUR Gençlik Programı'ndan devlet üniversitelerinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde örgün eğitim gören aktif öğrenciler yararlanabiliyor. Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri ise programa katılamıyor.

2025-2026 İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI DESTEĞİ NE KADARDI?

İŞKUR Gençlik Programı kapsamında öğrencilere ödenen günlük cep harçlığı 2026 yılında 1.375 TL'ye yükseltilmişti. Daha önce 1.083 TL olan destek tutarının yeni dönem için ne kadar olacağı ise henüz açıklanmadı.

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