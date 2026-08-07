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İŞKUR TYP 30 Bin güvenlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman? 30 bin güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları neler?

İŞKUR TYP 30 Bin güvenlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman? 30 bin güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları neler?

7.08.2026 13:27:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İŞKUR TYP 30 Bin güvenlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman? 30 bin güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları neler?

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde, 81 ildeki okulların güvenliğini güçlendirmek amacıyla 30 bin güvenlik görevlisi istihdam edilecek. Peki, İŞKUR TYP 30 Bin güvenlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman? 30 bin güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları neler?
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Türkiye genelindeki okullarda en az bir güvenlik görevlisinin görev yapması hedeflenirken, personel alımları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, İŞKUR TYP 30 Bin güvenlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman? 30 bin güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...

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30 BİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

14 Eylül 2026'da başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde, okullardaki güvenlik önlemlerinin artırılması amacıyla 81 ilde toplam 30 bin güvenlik personelinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında gerçekleştirilecek alımlarda başvurular İŞKUR üzerinden alınacak. Başvuru tarihleri ve adaylarda aranacak şartların ise önümüzdeki günlerde yapılacak resmi duyurularla netleşmesi bekleniyor.

30 BİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adayların güvenlik soruşturmaları İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülürken, işe alım sürecindeki mülakatlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek. Güvenlik personelinin görevlendirileceği okullar belirlenirken öğrenci sayısı, okulun bulunduğu bölgenin özellikleri, güvenlik ihtiyacı ve fiziki koşullar dikkate alınacak.

İŞKUR tarafından ilanların yayımlanmasının ardından, belirlenen şartları taşıyan adaylar başvurularını gerçekleştirebilecek. Güvenlik personeli kontenjanlarının illere ve okullara dağılımının ise valiliklerin koordinasyonunda yapılması planlanıyor.

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