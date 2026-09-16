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İşlenecek suçlar için fiyatları paylaşmışlar! Sosyal medyada silahlı eylem için eleman ilanı veren 10 şüpheliye gözaltı

İşlenecek suçlar için fiyatları paylaşmışlar! Sosyal medyada silahlı eylem için eleman ilanı veren 10 şüpheliye gözaltı

16.09.2026 14:04:00
Güncellenme:
DHA
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İşlenecek suçlar için fiyatları paylaşmışlar! Sosyal medyada silahlı eylem için eleman ilanı veren 10 şüpheliye gözaltı

Bursa'daki organize suç örgütlerini övdükleri ve örgütlerin silahlı eylemleri için eleman teminine yönelik sosyal medyada paylaşımlarda bulundukları belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; suç örgütlerini ve örgütsel faaliyetleri özendirici ve övücü nitelikte sanal medya paylaşımları yapan, bu yapılar içerisinde yer almak isteyenlere yönelik çağrılarda bulunan ve silahlı eylemlerde kullanılmak üzere eleman teminine yönelik faaliyetlerde bulundukları değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Suç teşkil eden paylaşımlarda bulundukları tespit edilen 19 şüphelinin yakalanması için 18 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda farklı ebatlarda çok sayıda fişek ele geçirildi.

GASP 250 BİN TL, YURT DIŞINA KAÇAKÇILIK 11 BİN AVRO

Sanal medya üzerinden kurdukları mesajlaşma grubunda eylemleri için liste oluşturan şüphelilerin; ‘Tetik ve yaralama işleri’, ‘Kundaklama işleri’, ‘Kaçakçılık işleri’, ‘Uyuşturucu işleri’ ve ‘Sahte bilgi işleri’ başlıkları altında, 250 bin liradan 11 bin avroya (yaklaşık 618 bin TL) kadar fiyat belirledikleri görüldü.

İlgili Konular: #sosyal medya #Bursa #Suç örgütleri

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