İsmailağa cemaatinin Türkiye’den Afrika’ya uzanan sözde medreselerinde yeni dönem başladı: İsmailağa’nın Türkiye-Afrika-Suriye üçgenindeki gücü!

Örgün eğitimin başlamasına sayılı günler kala, cemaatlerinde yasadışı medrese eğitim faaliyetleri de hız kazandı. Bu kapsamda İsmailağa cemaati kız, erkek ve ihtisas medreselerinde yeni öğrencilerle sözde eğitim faaliyetinin başladığını duyurdu.

MEB’E RAKİP MEDRESE EĞİTİM SİSTEMİ

İsmailağa cemaatinin Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) paralel olabilecek bir yasadışı medrese eğitim ağı bulunuyor. Diyanet’in gizli tarikatlar raporunda cemaatin okullar, medrese, Kuran kursları ve basın-yayın organları gibi çeşitli kurumları olduğu belirtilerek; “İsmailağa cemaatinde eğitim ‘Arapça ve Hafızlık Talebeleri’, ‘Tekâmül Medreseleri’ ve ‘İhtisas Medreseleri’ olmak üzere üç aşamalı olarak gerçekleştirilmektedir. Klasik tasavvufi uygulamalarının yanında cemaat hafızlık ve medrese eğitimiyle öne çıkmaktadır. Asıl merkezleri İstanbul olmakla birlikte Türkiye genelinde bu alanlarda ciddi bir hakimiyetleri söz konusudur” tespiti yer alıyor.

MEDRESELER YENİ DÖNEME BAŞLADI

Cemaatten önceki gün yayımlanan açıklamada, söz konusu yasadışı medreselerde yeni sözde eğitim döneminin başladığı belirtildi. Açıklamada; “Temel medrese eğitimlerini başarıyla tamamlayan talebelerin bir sonraki adımı olan Tekâmül (Olgunlaşma) ve İslâmî ilimlerde daha da derinleşerek belli alanlarda otorite haline gelmeyi hedefleyen İhtisâs (Uzmanlaşma) sınıflarımızda hocalarımız rahleye diz çöktü” denildi. İlgili öğrenciler arasında Afrikalı kişilerin de olması dikkat çekti.

TÜRKİYE’DEN MALİ’YE UZANAN MEDRESE AĞI

Ayrıca cemaat; “Dar’ul Fünün Eğitim ve Dayanışma Vakfı” üzerinden Afrika’da medrese faaliyeti de yürütüyor. Vakfın Afrika ülkesi Mali’de cami ve medreseleri bulunuyor. İstanbul’da da vakfa ait 2 medrese olduğu biliniyor. Bunlardan birisi; “Uluslararası Dar’ul Fünun Medresesi” olarak bilinen; ama resmi adı “Uluslararası Dar’ul Fünun Arapça Dil Kursu”yken, diğeri ise İstanbul Küçükçekmece’de resmiyette Kuran kursu olarak işletilen “Dar’ul Fünun Seyyidler Medresesi.” Bu medreselerde başta Türkiye yurttaşı öğrenciler olmak üzere Afrika ve Orta Asya’dan da lise çağındaki çocuklar eğitim görüyor.

SURİYE’DE MEDRESE KURMAYA HAZIRLANIYOR

Bunun yanı sıra cemaat, laik-sosyalist BAAS rejiminden, İslamcı HTŞ rejimine geçen Suriye’de de medrese açma çalışması yürütüyor. Cemaat; rejimin değişmesinden çok kısa bir süre sonra, 6 Ocak 2025 ve ardından 15 Eylül 2025’te de Suriye’ye birer heyet gönderdi. Cemaat ikinci görüşmenin sonucunda Şam’da “İsmailağa İlim Merkezi” adıyla bir medrese kuracağını duyurmuştu.