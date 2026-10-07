İsmailağa’ya yakın Diyanet'ten atılan sözde hoca, deprem bölgesinde bir vakıf daha kurdu: Amaçları din adamı yetiştirmek

Deprem bölgesinde eğitime ilişkin sorunlar hâlâ sürürken, bu durum dini yapılanmaların bölgede etkinliğini arttırmasına zemin hazırlıyor. Bu kapsamda 6 Şubat depremlerinin en yıkıcı yaşandığı illerden biri olan Hatay'da "dinci" bir vakıf kuruldu. Resmi Gazete’de dün Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan “Sünnet Eğitim Yardımlaşma İlim ve Dayanışma Vakfı”nın senedi dikkat çekti. Hatay 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 28 Temmuz tarihli kararıyla kurulan vakfın amacı; “Kuran-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye rehberliğinde idrak eden, milletimizin ruh köküne bağlı mütehassıs ilim adamları yetiştirmek” olarak açıklandı. Vakfın mal varlığı ise 120 bin TL olarak gösterildi.

İFAM’A BAĞLI YENİ MEDRESE!

Senette; vakfın sona ermesi durumunda tüm mal varlığı ve haklarının Samsun merkezli “İlim ve Fikri Araştırmalar Merkezi Vakfı”na (İFAM) devredilmesi şerhine de yer verildi. İsmailağa cemaatinin Samsun/Çarşamba koluyla bağlantısı bulunan İFAM; özellikle ilahiyat fakültesi veya dışarıdan katılan öğrencilere klasik Arapça, tefsir, hadis, fıkıh, akaid, mantık ve usul dersleri veren bir medrese gibi hareket ediyor. İFAM’ın kurucu ve halihazırda başkanı olan gerici sözde hoca İhsan Şenocak; kadınların giyim kuşamı, karma eğitim ve seküler yaşam tarzına yönelik sert vaazları ve üslubu nedeniyle 2017 yılında Diyanet’ten kovulmuştu.