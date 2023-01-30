İsmailağa'da 6 yaşında çocuğun istismarına ilişkin davanın ilk duruşması bugün

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 05:09

Utanç davası sanıkları bugün hâkim karşısına çıkacak. İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, 2004 yılında henüz 6 yaşındaki kızı H.K.G.’yi kendisinden 23 yaş büyük tarikat üyesi Kadir İstekli’yle zorla evlendirdi. Küçük kız yıllarca cinsel istismara maruz kaldı.

ANNE-BABA DA SANIK

H.K.G’ye yönelik cinsel istismara ilişkin açılan davanın ilk duruşması bugün İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Saat 10:00’daki duruşmada “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” ve “cinsel saldırı” suçlarından hapsi istenen baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatma Gümüşel ve Kadir İstekli sanık olarak hâkim karşısına çıkacak. Duruşmada üç sanığın savunması alınacak.

"RUH SAĞLIĞI BOZUK"

Duruşma öncesi yeni gelişme de yaşandı. Adli Tıp Kurumu, H.K.G’nin yaşadığı olay nedeniyle ruh sağlığının bozulduğunu tespit etti. Mahkeme, dava sürecinde mağdurenin beden ve ruh sağlığının bozulup bozulmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmasına karar vermişti. Bu nedenle Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen H.K.G. uzman hekimler tarafından muayene edildi. Bu inceleme sonucunda hazırlanan 25 Ocak 2023 tarihli rapor, mahkemeye gönderildi. Raporda, cinsel istismar olayından dolayı mağdurenin ruh sağlığının bozulduğu yönünde mütalaa verildi. Kararın sonuç bölümünde, şöyle denildi: “Yukarıdaki tıbbi belgeler ve dava dosyasının tetkikinde elde edilen ve adli psikiyatriyi ilgilendiren hususların değerlendirilmesinde; (...) mağduru bulunduğu olaydan kaynaklanmış ruh sağlığını bozacak mahiyet ve derecede olan travma sonrası stres bozukluğu denilen psikiyatrik bozukluğun tespit edildiği, bu duruma göre H.K.G’nin mağduru bulunduğu olay nedeniyle ruh sağlığının bozulduğu oy birliği ile mütalaa olunur.”

MÜDAHİL OLDU AMA...

Davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, duruşma öncesinde mahkemeye dilekçe vererek, davada gizlilik kararı alınarak duruşmaların basına kapalı yapılmasını ve davaya ilişkin yayın yasağı konulmasını talep etti. Mahkemenin, duruşmada ilk olarak bu talebi ele alması bekleniyor. Eğer gizlilik kararı konulursa duruşmaya yalnızca sanık, mağdure ve taraf avukatları katılacak.

HER ÇOCUĞUN BAŞINA GELİR SANDI

Türkiye’yi sarsan cinsel istismar skandalı 2004’te başladı. O dönem 6 yaşında olan H.K.G., babası tarafından Kadir İstekli (29)ile “imam nikahı”yla evlendirildi. H.K.G.’ye bir gün sonra babası tarafından gönderildiği ve İstekli’nin evinde cinsel istismar başladı. İstekli ona bunun bir oyun olduğunu söylüyordu.

OYUN DİYEREK KANDIRMIŞ

Yıllar sonra H.K.G. ifadesinde şunları söyleyecekti: “Ben ağladım. Kadir evlendiğimizi söyledi. Annem, babam nasıl evliyse bizim de evli olduğumuzu anlattı. ‘Sen benim karımsın, ben senin kocanım’ dedi. ‘Evliler böyle oyunlar oynar ama bu oyun kimseye söylenmez’ dedi. Annem ile babam Kadir’e ‘Damadım’ diyordu.” İddialara göre; ilk zamanlarda annesi karşı çıkmıştı. Ancak babası anne evde olmadığı günlerde H.K.G.’yi İstekli’nin dairesine gönderiyordu. H.K.G. 13 yaşındayken nişan, 14 yaşındayken düğün yapıldı. Düğünden sonra İstekli ile H.K.G. aynı evde yaşamaya başladı. Düğünden 4 ay sonra, annesi kızı âdet düzensizliği üzerine hastaneye götürdü. Doktor çocuğa istismarı hemen anladı ve polise haber verdi. Savcılık soruşturma başlattı. H.K.G’nin ailesi, çocuğun 17 yaşında olduğunu iddia etti. Soruşturma kapsamında istenen kemik testine H.K.G. yerine 21 yaşındaki bir tarikat üyesi kadın sokuldu. Bu nedenle H.G.K’nin kemik yaşı 21 çıktı. Savcılık, bu nedenle 2012 yılında takipsizlik kararı vererek dosyayı kapattı.

H.K.G., 17 yaşına geldiğinde anne oldu. Bir gün radyo programında evlendirilen küçük kız çocukları hakkındaki bir programı dinledi.

Artık yaşadıklarının bir oyun olmadığını öğrendi. 18 yaşına geldiğinde resmi nikâh kıyıldı. Gizlice kullandığı sosyal medya hesabından tanıştığı bir kadına yaşadıklarını anlattı. Bu kadın ona, kocasıyla konuşmasını kaydetmesini ve şikâyetçi olmasını söyledi. 2020 yılında H.G.K, yargıya başvurdu. İfadesi alınan H.K.G. dosyaya İstekli’yle yaptığı konuşma kayıtlarını delil olarak sundu.

6 YAŞINDA NİKÂH

İddianameye giren ses kaydı dökümünde H.K.G’nin “6 yaşında nikâhımız kıyılmasaydı. Keşke babam ilişkiye izin vermeseydi. Yani bu sıkıntıların hiçbiri olmazdı” dediği İstekli’nin ise “Yanlış bir şey. Ben kendi kız çocuğum olsa 6 yaşında evlendirir miyim. Evlendiririm? Ama o şekil bir şeye müsaade eder miyim? Etmem” diyerek cinsel istismarı kabul ettiği yer aldı. Soruşturma savcısı, Yusuf Ziya Gümüşel, Fatma Gümüşel ve Kadir İstekli hakkında iddianame düzenledi. Kadir İstekli hakkında “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” ve “cinsel saldırı” 67 yıl 10 aya kadar, Gümüşel çifti hakkında ise “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan 22 yıl 6 ay hapis istendi. Baba Gümüşel ve İstekli tutuklandı.

SADECE 2021’DE 13 BİN 139 ÇOCUK GELİN VAR

H.K.G.’nin acı hikâyesi Türkiye’nin kanayan yarası “çocuk gelin”leri bir kez daha gündeme getirdi. Geçen hafta TBMM’de çocuk evliliklerine ilişkin veriler paylaşıldı. Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu Meclis’te yaptığı sunumda, 2021 yılında 700 erkek ve 13 bin 139 kız çocuğunun ‘evlendirildiğini’ açıkladı.

4+4+4 SİSTEMİ SUÇLADI

Cumhuriyet’e çocuk istismarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Başkanı Şule Aksakal, “Türkiye’de kadınların yüzde 26’sı 18 yaşından önce evlenmiştir. Evlendirilen çocukların eğitim hayatları yarıda kalmakta, sosyal şiddet ve baskı maruziyetleri artmakta, yaşıtlarına kıyasla çok daha fazla sağlık sorunu yaşamaktadırlar” dedi. Demokrat Parti Göç ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkanı Yardımcısı İlay Aksoy ise çocuk gelinlerin nedeninin 4+4+4 eğitim sistemi olduğunu belirterek “Ülkemizde ilk dörtten sonra çok sayıda kız çocuk ayrılıyor ve bu üstüne de gidilmiyor, takip de edilmiyor” ifadesini kullandı.