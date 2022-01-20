İSO Başkanı: Doğalgaz kısıntısı büyük stres yaratacak
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, BOTAŞ'ın yüksek miktarda gaz çeken bazı sanayi kuruluşlarına uygulayacağı doğal gaz kısıntısı kararının üretim üzerinde büyük bir stres yaratacağını söyledi.
Türkiye'nin üç büyük doğalgaz tedarikçisinden İran'ın teknik arıza bildirererek 10 gün süreyle Türkiye'ye gaz akışını keserken, doğalgaz santralleri ve büyük ölçekli tüketicilere olan gaz akışı azaltıldı. Yetkililer ise, sürenin kısaltılması için görüşmelerin sürdüğünü belirttiler.
İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, BOTAŞ'ın bugünkü arz kesintisi kararını değerlendirdi. Son aylardaki maliyet artışlarının en ağır yükünü sanayiciler olarak ciddi bir şekilde üstlendiklerini savunan Bahçıvan, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:
“YÜZDE 40 GİBİ ÇOK CİDDİ BİR KISINTIYA GİDİLMESİ PLANLANIYOR"
Enerji Bakanlığı’ndan yapılan son açıklama, kış aylarının da etkisiyle doğal gaz tedarikinde de ciddi sıkıntılar yaşanmaya başlandığını ortaya koyuyor. Bu sıkıntılara bir önlem olarak, sanayide kullanılan doğal gaz kullanımında yüzde 40 gibi çok ciddi bir kısıntıya gidilmesi planlanıyor.
ARZ ÜZERİNDEN BEDEL ÖDETİLMESİ KABUL EDİLEMEZ
Bundan 6 ay önce dünyadaki enerji maliyet ve arzında ciddi sıkıntıların bizleri beklediğine ilişkin işaretleri hep birlikte takip etmiştik. Nitekim son aylarda başta doğalgaz olmak üzere enerjideki maliyet artışlarının büyük bir bölümü zaten sanayici tarafından fedakâr bir şekilde karşılanmaktadır. Ağır sanayi sektörlerimizde çok daha katlanılmaz olan bu maliyet bedeline şimdi de arz üzerinden bir bedel ödetilmesi kabul edilemez. Bir yandan ihracata dayalı bir büyüme için elimizden gelen gayreti gösterirken, başta ihracatçı sektörlerimizi vuracak olan bu karar, fabrikalarımız üzerinde çok ciddi bir üretim ve planlama stresine yol açacaktır. Maliyetler üzerinden zaten aylardır belli bir fedakarlığa katlanan sanayicilerimizin şimdi de arz cephesinde bu sorunla karşı karşıya kalması hiç kuşkusuz verimliliği, üretim kalitesini, sevkiyatı ve daha birçok konuyu olumsuz etkileyecektir. Arz kanallarındaki sorunlardan kaynaklanan bu sıkıntıların, en kısa zamanda çözüme kavuşacağını umuyorum”
Video Haberler
- Arnavutluk Başbakanı bozuldu
- 15 saattir aç susuz bekliyorlar
- Hamile hemşireyi darbetmişlerdi: Görüntüler ortaya çıktı
- A Haber yayınında skandal
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
- 'AKP'liyim, açım' dedi; salondan atıldı
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
En Çok Okunan Haberler
- Swap anlaşmasından sonra çarpıcı yorum
- Milli futbolcu Rusya yolcusu
- Üç Kuruş dizisine taze kan: Ünlü oyuncu kadroda
- Evde dişlerinizi beyazlatmanızın 5 doğal yolu
- Ortopedi uzmanından 'ayakkabı seçimi' uyarısı
- Bono'dan yıllar sonra itiraf
- Otoyolda 900 araç mahsur
- Çocukların yemek seçmesi koronavirüsle ilişkili mi?
- Şeker alımını azaltmanın 5 yolu
- BUGÜN günlerden Cumhuriyet Kitap!