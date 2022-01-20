İSO Başkanı: Doğalgaz kısıntısı büyük stres yaratacak

20 Ocak 2022 Perşembe, 14:38

Türkiye'nin üç büyük doğalgaz tedarikçisinden İran'ın teknik arıza bildirererek 10 gün süreyle Türkiye'ye gaz akışını keserken, doğalgaz santralleri ve büyük ölçekli tüketicilere olan gaz akışı azaltıldı. Yetkililer ise, sürenin kısaltılması için görüşmelerin sürdüğünü belirttiler.



İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, BOTAŞ'ın bugünkü arz kesintisi kararını değerlendirdi. Son aylardaki maliyet artışlarının en ağır yükünü sanayiciler olarak ciddi bir şekilde üstlendiklerini savunan Bahçıvan, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“YÜZDE 40 GİBİ ÇOK CİDDİ BİR KISINTIYA GİDİLMESİ PLANLANIYOR"

Enerji Bakanlığı’ndan yapılan son açıklama, kış aylarının da etkisiyle doğal gaz tedarikinde de ciddi sıkıntılar yaşanmaya başlandığını ortaya koyuyor. Bu sıkıntılara bir önlem olarak, sanayide kullanılan doğal gaz kullanımında yüzde 40 gibi çok ciddi bir kısıntıya gidilmesi planlanıyor.

ARZ ÜZERİNDEN BEDEL ÖDETİLMESİ KABUL EDİLEMEZ

Bundan 6 ay önce dünyadaki enerji maliyet ve arzında ciddi sıkıntıların bizleri beklediğine ilişkin işaretleri hep birlikte takip etmiştik. Nitekim son aylarda başta doğalgaz olmak üzere enerjideki maliyet artışlarının büyük bir bölümü zaten sanayici tarafından fedakâr bir şekilde karşılanmaktadır. Ağır sanayi sektörlerimizde çok daha katlanılmaz olan bu maliyet bedeline şimdi de arz üzerinden bir bedel ödetilmesi kabul edilemez. Bir yandan ihracata dayalı bir büyüme için elimizden gelen gayreti gösterirken, başta ihracatçı sektörlerimizi vuracak olan bu karar, fabrikalarımız üzerinde çok ciddi bir üretim ve planlama stresine yol açacaktır. Maliyetler üzerinden zaten aylardır belli bir fedakarlığa katlanan sanayicilerimizin şimdi de arz cephesinde bu sorunla karşı karşıya kalması hiç kuşkusuz verimliliği, üretim kalitesini, sevkiyatı ve daha birçok konuyu olumsuz etkileyecektir. Arz kanallarındaki sorunlardan kaynaklanan bu sıkıntıların, en kısa zamanda çözüme kavuşacağını umuyorum”