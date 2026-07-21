Isparta'da komşu dehşeti: Anne öldü, kızı ağır yaralı!

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Hamam Mahallesi’nde meydana geldi.

N.Y. ile komşuları piyanist Çilem Çağlar ve annesi Yüksel Uçar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle N.Y. bıçakla Çilem Çağlar ve annesi Yüksel Uçar'ı yaraladı.

ANNE HAYATINI KAYBETTİ, KIZI TEDAVİ ALTINDA

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve kızı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından Eğirdir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Yüksel Uçar doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ağır yaralanan Çilem Çağlar ise tedavisinin devamı için Isparta'ya sevk edildi.

Polis, şüpheli N.Y.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. N.Y. ilk ifadesinde, gürültü nedeniyle Çilem Çağlar ve Yüksel Uçar ile tartıştıklarını, ardından bıçakladığını söyledi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.