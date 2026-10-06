Isparta’da şaşkına çeviren olay: Cenaze aracındaki tabut yola düştü

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Isparta-Eğirdir kara yolunun Akkent Kavşağı’ndaki trafik ışıkları yakınında meydana geldi.

Seyir halindeki cenaze nakil aracının arka kapağı, henüz belirlenemeyen nedenle açıldı. Bu sırada içerisinde cenaze bulunan tabut araçtan çıkarak yola düştü.

SÜRÜCÜLER ARAÇLARINI DURDURDU

Durumu fark eden cenaze nakil aracının şoförü ile yoldaki diğer sürücüler araçlarını durdurdu.

Nakil aracının şoförü, tabutu cenazeyle birlikte yeniden araca yerleştirdi. Ardından cenaze nakil aracı yoluna devam etti.