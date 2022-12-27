Isparta'da otomobil takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
Isparta'da, takla atarak hurdaya dönen otomobilde Mehmet Arif Taşdemir (24) ve İbrahim Yılmaz Can (41) hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.
Feci kaza, önceki gün Senirkent ilçesine bağlı Başköy yakınlarında meydana geldi. Yılmaz Yavuz'un (23) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak takla attı.
KURTARILAMADILAR
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Mehmet Arif Taşdemir ve İbrahim Yılmaz Can'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralı olarak araçtan çıkarılan Yılmaz Yavuz, Alihan Balım (20) ve Bayram Kızıl (20) ise ilk müdahalenin ardından Senirkent Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Taşdemir ve Can'ın cansız bedenleri de morga konuldu.
İbrahim Yılmaz Can'ın Senirkent'te taksici olduğu, Mehmet Arif Taşdemir'in ise ilçeye bağlı Büyükkabaca beldesinde çay ocağı işletmeciliği yaptığı belirtildi.
3 KİŞİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
Yılmaz ile Taşdemir'in cenazelerinin bugün memleketlerinde öğle vakti kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi. Yılmaz Yavuz, Bayram Kızıl ve Alihan Balım'ın tedavilerinin devam ettiği belirtildi.
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