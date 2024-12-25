Isparta'da 'zehirlenme' iddiası: 1 kişi öldü, 3 kişi hastanede

Isparta'da zehirlendiğinden şüphelenilen 1 kişi öldü, 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Isparta'da 'zehirlenme' iddiası: 1 kişi öldü, 3 kişi hastanede
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AA
Yayınlanma: 25.12.2024 - 09:12

Isparta'da doğal gazdan zehirlendiği tahmin edilen 1 kişi yaşamını yitirdi, aynı aileden 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Karaağaç Mahallesi'ndeki bir adreste Nevzat Karaboğa'nın (35) hareketsiz yattığını gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

1 KİŞİ ÖLDÜ

Olay yerine, polis, itfaiye ve doğal gaz şirketinden ekipler sevk edildi. Ekipler, Karaboğa'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Karaboğa'nın eşi Aynur ve çocukları Tuana ve Rabia Karaboğa Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Otopsinin ardından Karaboğa'nın kesin ölüm nedeni belirlenecek.


Etiketler: #112 Acil #Isparta

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