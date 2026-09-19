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İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine operasyon: Yüzlerce kişi gözaltına alındı!

İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine operasyon: Yüzlerce kişi gözaltına alındı!

19.09.2026 11:36:00
Güncellenme:
DHA
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İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine operasyon: Yüzlerce kişi gözaltına alındı!

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in duyurduğu, İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyonda 201 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya hesabından dün yaptığı açıklamada, İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile birlikte yürütülen operasyon kapsamında, 248 şüpheli hakkında yürütülen çalışmalarda 201 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 201 kişiden, 45 kişinin yabancı ülke vatandaşı olduğu belirlendi. Bunların 9’unun İsrail, 11’inin Pakistan; 2’şer kişinin ise Azerbaycan, Suriye, Ürdün, Ukrayna, Tayland, Endonezya ve Fas vatandaşı olduğu öğrenildi. Ayrıca Kazakistan, Filipinler, İran, Çin, Lübnan, Filistin, Meksika, Mısır, Mozambik, Arjantin ve Bangladeş uyruklu 1’er kişi gözaltı listesinde yer alıyor. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 İsrail vatandaşının Anton Bihun, Ceni Caen, Hamsa Güneyli, İlker Hason, Karolin Hason, Sami Tovim, Yako Benhabib, Jak Levi ve Amid Ygal olduğu belirtildi.

İlgili Konular: #dolandırıcılık #Akın Gürlek #Türkiye-İsrail #Şebeke

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