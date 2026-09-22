İşsizlik maaşı nasıl alınır? Şartlar, hesaplama ve başvuru

İşsizlik maaşı (ödeneği) alabilmek için işten ayrıldığınız tarihten itibaren 30 gün içinde İŞKUR birimine şahsen veya e-Devlet üzerinden başvuru yapmanız gerekir. Peki, İşsizlik maaşı nasıl alınır?
İŞSİZLİK MAAŞI ALMANIN ŞARTLARI NELERDİR?
İŞKUR'dan işsizlik ödeneği alabilmek için İşsizlik Sigortası Kanunu ile belirlenmiş şartların eksiksiz sağlanması gerekir:
- İşten Çıkarılmış Olmak: İş sözleşmesinin çalışanın kendi isteği (istifa) veya kusuru dışında feshedilmiş olması şarttır. (İş Kanunu 24. maddesindeki haklı nedenle fesih durumları istisnadır).
- Son 120 Gün Şartı: İşten ayrılmadan önceki son 120 gün kesintisiz (hizmet akdine tabi) çalışmış olmak.
- Son 3 Yıl Prim Şartı: İş fesih tarihinden önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası priminin ödenmiş olması gerekir.
- 30 Günlük Başvuru Süresi: İşten ayrılış tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde İŞKUR'a başvuru yapılması şarttır.
İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY ÖDENİR?
Ödenek süresi, çalışanın son 3 yıldaki toplam prim gün sayısına göre belirlenir:
- 600 gün prim ödeyenlere: 180 gün (6 ay)
- 900 gün prim ödeyenlere: 240 gün (8 ay)
- 1080 gün prim ödeyenlere: 300 gün (10 ay)
İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIR?
İşsizlik ödeneği tutarı, sigortalının son 4 aylık prime esas brüt kazancının günlük ortalamasının %40'ı esas alınarak hesaplanır.
E-DEVLET ÜZERİNDEN İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İşsizlik maaşı başvuruları e-Devlet veya İŞKUR e-Şube üzerinden kolayca yapılabilmektedir.
- e-Devlet'e Giriş Yapın: T.C. Kimlik No ve Şifre Gereklidir.e-Devlet Kapısı'na giriş yapın ve arama çubuğuna "İşsizlik Ödeneği Başvurusu" yazarak İŞKUR'un ilgili hizmet ekranına gidin.
- Bilgilendirme Formunu Onaylayın: Açılan sayfada yer alan haklar ve yükümlülükler metnini okuyup onay kutucuğunu işaretleyerek devam edin.
- İşten Ayrılış Bilgilerini Kontrol Edin: SGK tarafından sistemde görünen işten ayrılış kodunuzu ve işyeri bilgilerinizi doğrulayın.
- IBAN Bilginizi Girin ve Onaylayın: Ödemelerin yatırılacağı size ait IBAN numarasını eksiksiz girip başvuruyu tamamlayın.