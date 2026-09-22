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İşsizlik maaşı nasıl alınır? Şartlar, hesaplama ve başvuru
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İşsizlik maaşı nasıl alınır? Şartlar, hesaplama ve başvuru

22.09.2026 12:55:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İşsizlik maaşı nasıl alınır? Şartlar, hesaplama ve başvuru

İş sözleşmesi sona eren veya işsiz kalan yurttaşlar için finansal bir güvence sağlayan işsizlik maaşı (işsizlik ödeneği), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından ödenmektedir. Peki, İşsizlik maaşı nasıl alınır? Şartlar, hesaplama ve başvuru

İşsizlik maaşı nasıl alınır? Şartlar, hesaplama ve başvuru

İşsizlik maaşı (ödeneği) alabilmek için işten ayrıldığınız tarihten itibaren 30 gün içinde İŞKUR birimine şahsen veya e-Devlet üzerinden başvuru yapmanız gerekir. Peki, İşsizlik maaşı nasıl alınır?

İşsizlik maaşı nasıl alınır? Şartlar, hesaplama ve başvuru

İŞSİZLİK MAAŞI ALMANIN ŞARTLARI NELERDİR?

İŞKUR'dan işsizlik ödeneği alabilmek için İşsizlik Sigortası Kanunu ile belirlenmiş şartların eksiksiz sağlanması gerekir:   

  • İşten Çıkarılmış Olmak: İş sözleşmesinin çalışanın kendi isteği (istifa) veya kusuru dışında feshedilmiş olması şarttır. (İş Kanunu 24. maddesindeki haklı nedenle fesih durumları istisnadır).   
  • Son 120 Gün Şartı: İşten ayrılmadan önceki son 120 gün kesintisiz (hizmet akdine tabi) çalışmış olmak.   
  • Son 3 Yıl Prim Şartı: İş fesih tarihinden önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası priminin ödenmiş olması gerekir.   
  • 30 Günlük Başvuru Süresi: İşten ayrılış tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde İŞKUR'a başvuru yapılması şarttır.
İşsizlik maaşı nasıl alınır? Şartlar, hesaplama ve başvuru

İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY ÖDENİR?   

Ödenek süresi, çalışanın son 3 yıldaki toplam prim gün sayısına göre belirlenir:

  • 600 gün prim ödeyenlere: 180 gün (6 ay)   
  • 900 gün prim ödeyenlere: 240 gün (8 ay)   
  • 1080 gün prim ödeyenlere: 300 gün (10 ay)

 

İşsizlik maaşı nasıl alınır? Şartlar, hesaplama ve başvuru

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

İşsizlik ödeneği tutarı, sigortalının son 4 aylık prime esas brüt kazancının günlük ortalamasının %40'ı esas alınarak hesaplanır. 

İşsizlik maaşı nasıl alınır? Şartlar, hesaplama ve başvuru

E-DEVLET ÜZERİNDEN İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İşsizlik maaşı başvuruları e-Devlet veya İŞKUR e-Şube üzerinden kolayca yapılabilmektedir.   

  • e-Devlet'e Giriş Yapın: T.C. Kimlik No ve Şifre Gereklidir.e-Devlet Kapısı'na giriş yapın ve arama çubuğuna "İşsizlik Ödeneği Başvurusu" yazarak İŞKUR'un ilgili hizmet ekranına gidin.
  • Bilgilendirme Formunu Onaylayın: Açılan sayfada yer alan haklar ve yükümlülükler metnini okuyup onay kutucuğunu işaretleyerek devam edin.
  • İşten Ayrılış Bilgilerini Kontrol Edin: SGK tarafından sistemde görünen işten ayrılış kodunuzu ve işyeri bilgilerinizi doğrulayın.
  • IBAN Bilginizi Girin ve Onaylayın: Ödemelerin yatırılacağı size ait IBAN numarasını eksiksiz girip başvuruyu tamamlayın.
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