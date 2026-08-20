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İstanbul'a çifte kavurucu sıcak dalgası: AKOM'dan 10 günlük kritik uyarı
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İstanbul'a çifte kavurucu sıcak dalgası: AKOM'dan 10 günlük kritik uyarı

20.08.2026 09:30:00
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Haber Merkezi
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İstanbul'a çifte kavurucu sıcak dalgası: AKOM'dan 10 günlük kritik uyarı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM, İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bir bölümünün Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkisi altına girdiğini duyurdu. Önümüzdeki 7-10 gün boyunca yağış beklenmezken, sıcaklıkların 34 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'a çifte kavurucu sıcak dalgası: AKOM'dan 10 günlük kritik uyarı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 20 Ağustos 2026 Perşembe gününe ilişkin hava durumu tahmin raporunu yayımladı.

Raporda, İstanbulluları bunaltacak yeni bir sıcak hava dalgasına dikkat çekildi.

İstanbul'a çifte kavurucu sıcak dalgası: AKOM'dan 10 günlük kritik uyarı

AKOM'un paylaştığı verilere göre, İstanbul'da sabah saatlerinde 24°C olan sıcaklığın, öğle saatlerinde 32°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde termometreler 23°C'yi, gece ise 21°C'yi gösterecek. Kent genelinde nem oranının yüzde 35 ile 80 arasında değişeceği öngörülüyor.

Rüzgârın ise poyrazdan sert, akşam saatlerinde ise 10-40 km/s hızla kuvvetlice eseceği belirtildi. Deniz suyu sıcaklığı ise 24°C olarak ölçüldü.  

İstanbul'a çifte kavurucu sıcak dalgası: AKOM'dan 10 günlük kritik uyarı

AFRİKA VE BASRA SICAKLARI GELİYOR

AKOM tarafından yapılan özel "DİKKAT" uyarısında, İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünün hem Afrika hem de Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkisi altına girdiği vurgulandı.

İstanbul'a çifte kavurucu sıcak dalgası: AKOM'dan 10 günlük kritik uyarı

Önümüzdeki 7-10 günlük dönem boyunca etkili olması beklenen bu sistem nedeniyle bölgede yağış beklenmediği açıklandı. Havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hâkim olacağı belirtilirken, sıcaklıkların 31-34°C aralığında seyredeceği öngörülüyor.

İstanbul'a çifte kavurucu sıcak dalgası: AKOM'dan 10 günlük kritik uyarı

Kurumun paylaştığı haftalık hava tahmin raporuna göre de 21-26 Ağustos tarihleri arasında kentte herhangi bir yağış beklenmiyor ve hava genellikle "az bulutlu ve açık" olacak.

İlgili Konular: #İstanbul #hava durumu #akom

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