İstanbul’da yağmur bekleyen yurttaşlar, “İstanbul’a ne zaman yağmur yağacak?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, İstanbul'a ne zaman yağmur yağacak? İstanbul'a hangi gün yağmur yağacak?

İSTANBUL'DA NE ZAMAN YAĞMUR YAĞACAK?

MGM hava durumu raporuna göre 13 Eylül Pazar ve 14 Eylül Pazartesi günü İstanbul'a yağmur yağacak.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Cumartesi Az Bulutlu 19°C 30°C

Pazar Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 18°C 27°C

Pazartesi Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 18°C 24°C

İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR DÜŞECEK Mİ?

Yağışla birlikte İstanbul'da sıcaklıkların da hafta sonuna göre gerilemesi bekleniyor. Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre yeni haftayla birlikte Marmara'nın da aralarında bulunduğu kuzey ve batı bölgelerde sıcaklıkların 4 ila 8 derece azalması öngörülüyor.