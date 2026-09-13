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İstanbul'a ne zaman yağmur yağacak? İstanbul'a hangi gün yağmur yağacak?

İstanbul'a ne zaman yağmur yağacak? İstanbul'a hangi gün yağmur yağacak?

13.09.2026 12:17:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İstanbul'a ne zaman yağmur yağacak? İstanbul'a hangi gün yağmur yağacak?

İstanbul'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yağmur beklentisi de gündeme geldi. Peki, İstanbul'a ne zaman yağmur yağacak? İstanbul'a hangi gün yağmur yağacak?
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İstanbul’da yağmur bekleyen yurttaşlar, “İstanbul’a ne zaman yağmur yağacak?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, İstanbul'a ne zaman yağmur yağacak? İstanbul'a hangi gün yağmur yağacak?

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İSTANBUL'DA NE ZAMAN YAĞMUR YAĞACAK?

MGM hava durumu raporuna göre 13 Eylül Pazar ve 14 Eylül Pazartesi günü İstanbul'a yağmur yağacak.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Cumartesi Az Bulutlu 19°C 30°C

Pazar Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 18°C 27°C

Pazartesi Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 18°C 24°C

İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR DÜŞECEK Mİ?

Yağışla birlikte İstanbul'da sıcaklıkların da hafta sonuna göre gerilemesi bekleniyor. Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre yeni haftayla birlikte Marmara'nın da aralarında bulunduğu kuzey ve batı bölgelerde sıcaklıkların 4 ila 8 derece azalması öngörülüyor.

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