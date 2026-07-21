İstanbul’a sağanak geliyor: Valilik tarih vererek uyardı

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahminlerini paylaşarak kentte etkili olması beklenen yağışlı hava konusunda uyarıda bulundu.

Açıklamaya göre, 22 Temmuz Salı gününden itibaren İstanbul genelinde aralıklarla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

YAĞIŞLAR ÖNCE BATI İLÇELERİNDE ETKİLİ OLACAK

Valiliğin açıklamasına göre yağışların öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası'nın batı ilçeleri olan Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece'de etkisini göstermesi bekleniyor. Akşam saatlerinde ise yağışların il geneline yayılacağı tahmin ediliyor.

23-26 TEMMUZ ARASINDA DA DEVAM EDECEK

Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre, 23-26 Temmuz tarihleri arasında da İstanbul genelinde yerel olarak etkili sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülebileceği öngörülüyor.

POYRAZ KUVVETLENECEK

Açıklamada, kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esecek poyrazın zaman zaman orta kuvvette, yer yer ise 30 ila 50 kilometre/saat hızında etkili olacağı belirtildi. Cumartesi günü ise rüzgârın kısa süreli olarak 40 ila 60 kilometre/saat hıza ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINA DÜŞECEK

Valilik, halen mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının perşembe gününden itibaren belirgin şekilde azalarak mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altına ineceğini bildirdi.

VALİLİKTEN UYARI

İstanbul Valiliği, sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı yurttaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.