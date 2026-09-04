İstanbul’a yeni müze: Aydos Müzesi açıldı

İstanbul’un köklü tarihine ışık tutacak yeni bir kültür merkezi daha şehre kazandırıldı. Sultanbeyli Belediyesi tarafından, Aydos Kalesi’nde yeni bir müze hizmete açıldı.

"İSTANBUL’UN FETHİ, AYDOS KALESİ’NDE BAŞLADI"

Tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık’ın Aydos Kalesi’ni "İstanbul’un Fethi’nin başladığı yer" olarak nitelendirdiğini belirten Başkan Ali Tombaş, şöyle konuştu:

"Aydos Kalesi, yalnızca Sultanbeyli’mizin değil, İstanbul’un ve medeniyet tarihimizin de önemli miraslarından biridir. Prof. Dr. Halil İnalcık’ın da ifade ettiği gibi burası, İstanbul’un fethine uzanan tarihî sürecin başladığı yer olarak kabul ediliyor. Biz de bu büyük mirasa sahip çıkıyor; kalemizi korurken tarihini doğru ve kapsamlı biçimde anlatacak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Tanıtım ve Sergi Salonumuzun ilçemize, İstanbul’umuza ve tarih meraklılarına hayırlı olmasını diliyorum."

MÜZEYE ZİYARETLER ÜCRETSİZ

Aydos Kalesi Tanıtım ve Sergi Salonu’nda, kazı ve restorasyon çalışmalarında gün yüzüne çıkarılan tarihî eserler sergileniyor. Taşıyıcı sütunlar ve kaideler, kapı ve pencere kenarlarında kullanılan profilli taşlar, kemer parçaları, kabartmalı süsleme levhaları, korkuluk panoları, demir kenetli taşlar ve su akarlık parçaları sergide yer alıyor.

Erken ve Orta Bizans dönemlerine tarihlenen eserler; dönemin taş işçiliği, mimari anlayışı ve savunma yapılarında kullanılan inşa teknikleri hakkında bilgi veriyor. Salonda ayrıca kalenin tarihini anlatan videolar projeksiyonla ziyaretçilere aktarılırken, 12 yıllık restorasyon sürecinin farklı aşamalarını gösteren epoksi baskılı fotoğraflar da sergileniyor.

Aydos Müzesi; pazartesi günleri hariç hafta içi 09.00-17.00, hafta sonu 09.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor. Ayrıca kale bünyesinde; Aydos Kafe, hediyelik ürünler, mescit, otopark gibi hizmet alanları da bulunuyor.