İstanbul açıklarında peş peşe deprem meydana geldi: Uzmanlar ne diyor?

Aktif fay hatları sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?" veya "20 Ağustos 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor.

20 Ağustos 2026 Perşembe gününe ait güncel verilere göre, Marmara Denizi'nde peş peşe sarsıntılar meydana geldi.

KAYDEDİLEN DEPREMLER

Kaydedilen sarsıntılardan öne çıkanlar şunlardır:

Saat 11.30'da İstanbul Adalar'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 08:57'de Yalova açıklarında (Marmara Denizi) 1.4 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.

Saat 08:47'de Yalova Çınarcık açıklarında 1.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Saat 08:14'te merkez üssü İstanbul Adalar olan 1.7 büyüklüğünde bir sarsıntı ölçüldü.

Günün erken saatlerinde, 05:40'ta İstanbul Adalar merkezli 2.9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

Saat 03:33'te yine İstanbul Adalar'da 2.7 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) anlık haritasında da Marmara Denizi'nde ve özellikle İstanbul açıklarında kümelenmiş çok sayıda sismik sarsıntı dikkat çekti.

UZMANLAR NE DİYOR?

Deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, kaydedilen depremlere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"Marmara Denizi’nde Büyük adanın güney batısında etkinleşen depremcilikler vardır. Bunlara bakarak kimilerinin İstanbul’daki deprem öncüsü diye yorum yapması halkımızı tedirgin etmiştir" diyen Ercan, şunları kaydetti:

"Deprem kestiririmleri yalnızca depremcik konumlarına ve sayılarına bakarak yapılmaz. Kabaca 12 tane yerin fiziksel özelliğindeki değişime bakılır. Uzun erimli deprem kestirlerime göre kuzey Marmara’da iki tane deprem, 7 ile 10 km odak derinliğinde olacaktır. Doğu batı doğrultusundaki Kırılmanın yatay bileşeni 1,5 ile 2 metre, sağ atımlı, düşey bileşeni ise yaklaşık 1 metre olup batıya gittikçe artacaktır. 2,5 metreden daha yüksek süpürtü(tsunami) dalga yüksekliği cephesi beklenmemektedir. Deprem için en erken 2045, en olası 2075 yılları olsa da 2150 yılına kadar gecikme olasılığı da vardır. Esenlikler dilerim."

"HER BÜYÜK DEPREMDEN ÖNCE ÖNCÜ DEPREM OLMAZ"

Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz de Marmara'daki sismik hareketliliği şöyle değerlendirdi:

"Bir depremin ya da depremlerin öncü olduğu arkasından büyük deprem gelince anlaşılır. Adalar fayında olan mikrodepremler bu fayın aktif olduğunu işaret etmek dışında bir anlam taşımaz. Bekleyip göreceğiz Her büyük depremin arkasından artçı depremler olur ancak her büyük depremden önce öncü deprem olmaz."

Kandilli Rasathanesi dün akşam Adalar'da saat 17.33'te 2.3, 17.43'te ise 3.2 büyüklüğünde 2 ayrı deprem olduğunu bildirmişti.