İstanbul Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı

İstanbul'da bayramın 2. gününde trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı. Bayram sebebiyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

İHA
Yayınlanma: 22.04.2023 - 15:58
İstanbul Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı
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Ramazan Bayramı'nın 2. gününde yola çıkan yurttaşlar nedeniyle TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkii Ankara ve İstanbul istikametinde zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu.

Trafik yer yer durma noktasına geldi.

İBB verilerine göre trafik yoğunluğu İstanbul genelinde yüzde 71 olarak ölçümlendi.


İstanbul trafik yoğunluğu

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