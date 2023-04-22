İstanbul Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı
İstanbul'da bayramın 2. gününde trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı. Bayram sebebiyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
Ramazan Bayramı'nın 2. gününde yola çıkan yurttaşlar nedeniyle TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkii Ankara ve İstanbul istikametinde zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu.
Trafik yer yer durma noktasına geldi.
İBB verilerine göre trafik yoğunluğu İstanbul genelinde yüzde 71 olarak ölçümlendi.
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