Bağcılar'da fabrika yangını

İstanbul Bağcılar'da bir fabrikada yangın çıktı. Alevlere çok sayıda ekiple müdahale ediliyor.

(DHA)
13 Mayıs 2022 Cuma, 14:08
Bağcılar'da fabrika yangını
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Bağcılar'da plastik fabrikasının deposunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yanan plastikler nedeniyle yükselen duman bir çok ilçeden görüldü.

Yangının müdahalenin altından kontrol altına alındığı belirtilirken soğutma çalışmaları ise sürüyor.


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