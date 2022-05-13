Bağcılar'da fabrika yangını
İstanbul Bağcılar'da bir fabrikada yangın çıktı. Alevlere çok sayıda ekiple müdahale ediliyor.
Bağcılar'da plastik fabrikasının deposunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yanan plastikler nedeniyle yükselen duman bir çok ilçeden görüldü.
Yangının müdahalenin altından kontrol altına alındığı belirtilirken soğutma çalışmaları ise sürüyor.
Video Haberler
- Kripto para can aldı!
- 'Kaçak gelinler' engelli işçiyi de dolandırmış
- İşçinin birikimini çalmıştı, eğlence mekanında yakalandı
- İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu
- İstanbul'da vahşet: Bebeğini balkondan attı!
- Çiftliğinde 165 köpek ve 5 kedi ile yaşıyor
- Yavru kedileri kurtarmak için duvarı deldiler.
- Kocaeli'de fabrika yangını
- Kazada ölen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
- Kayseri'de 'uyuşturucu' operasyonu: 32 gözaltı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kaftancıoğlu'na hapis, siyasi yasak kararı!
- ‘Gök gürültüsünü duyuyor musun?’
- Kılıçdaroğlu'ndan tüm vekillerine talimat
- 'Siyasi yasak' kararı ne anlama geliyor?
- Kılıçdaroğlu son noktayı koydu
- Eski bakan 'çok yanlış' dedi!
- Almanya'dan Rusya'ya suçlama
- ABD'den Türkiye'yi kızdıracak adım
- 'İstanbul'u kaybetmeyi hazmedemediler'
- AKP tabanında 'B planı' arayışı