İstanbul Barosu’ndan Çağlayan’da 107 kişinin gözaltına alındığı müdahaleye ilişkin rapor: 'Tamamına ters kelepçe uygulandı'

İstanbul Barosu İnsan Hakları, Avukat Hakları ve Kadın Hakları Merkezi, 12-16 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlar ve yaşananlara ilişkin hazırladığı raporu açıkladı.

Raporda, 12 Eylül’den itibaren “Ailem Güvende” adıyla bilinen operasyonlar kapsamında kurumlara, aktivistlere ve gazetecilere yönelik müdahalelerin; erişim engelleri, arama ve el koyma işlemleri ile gözaltı ve tutuklamalar olmak üzere üç alanda gerçekleştiği belirtildi. İstanbul’da 6 sivil toplum kuruluşuna yönelik işlem yapıldığı, 35 kişinin gözaltına alındığı ve 20 kişinin tutuklandığı aktarıldı.

7’Sİ AVUKAT 107 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonları protesto etmek amacıyla 15 Eylül’de Çağlayan Adliyesi önünde yapılmak istenen basın açıklamasına yönelik müdahalede 7’si İstanbul Barosu üyesi avukat 107 kişi gözaltına alındı.

Rapora göre gözaltındakilerin 58’i Gayrettepe’deki Asayiş Şube Müdürlüğü’ne, 40’ı Küçükçekmece Polis Merkezi’ne, 9’u ise İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi’ne götürüldü. Bir kişinin serbest bırakılmasının ardından 106 kişinin ifadesi alındı. Baro, ifadeler 16 Eylül sabahı tamamlanmasına karşın gözaltı süresinin 24 saat uzatıldığını bildirdi.

“TAMAMINA TERS KELEPÇE UYGULANDI”

Baro; gözlemci, müdafi ve tanık aktarımlarından hareketle gözaltı sürecinde yaşandığını belirttiği hak ihlallerini de sıraladı. Raporda, müdahale öncesinde dağılma anonsu yapılmadığı ve güvenli koridor oluşturulmadığı belirtildi. Gözaltına alınanların, doğrudan çembere alındıklarını, darbedildiklerini, boğazlarının sıkıldığını ve ters kelepçeye maruz kaldıklarını aktardıkları kaydedildi.

Raporda gözaltına alınanların tamamına ters kelepçe uygulandığı belirtilirken, Küçükçekmece Polis Merkezi’ndeki üç kişinin saat 12.30’dan 19.00’a kadar ters kelepçeli tutulduklarını aktardıkları ifade edildi.

Baro ayrıca bir kişinin gözaltı otobüsünde polis amiri tarafından tokatlandığını, kafasının cama vurulduğunu ve darbedildiğini; bir kişinin kolunun polis tarafından ısırıldığını, bir başka kişinin ise omzunun çıktığını ancak hastaneye götürülmediğini aktardı.

AVUKATLARA 9,5 SAAT ENGEL

Rapora göre gözaltındaki kişilerle görüşmek isteyen avukatların İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne girişi saat 15.00’ten 00.24’e kadar, yaklaşık 9,5 saat engellendi. Avukatların daha sonra içeriye teker teker alındığı, bir avukatın ise soğukta dışarıda bekletildiği belirtildi.

Baro, gözaltı takibi yapılan üç emniyet biriminde dışarıdan yemek tesliminin engellendiğini ve yemek temininin yavaşlatıldığını; vegan ve vejetaryenlerin beslenme alternatiflerinin de karşılanmadığını bildirdi. Raporda ayrıca reçeteli ilaç kullananların ilaçlarının teslim edilmediği ve kadınların hijyenik ped taleplerinin karşılanmadığı aktarıldı.