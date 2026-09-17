İstanbul Barosunda seçim dönemi: Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu adaylığını açıkladı

Ekim ayında yapılacak İstanbul Barosu seçimleri öncesi Avukat Hakları Grubu, İstanbul Baro binasında yaptığı basın toplantısı ile adaylarının Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Osman Korkut Kanadoğlu olduğunu açıkladı. Dün yapılan toplantıda açılış konuşmasını yapan Avukat Hakları Grubu Dönem Sözcüsü Turgay Bilge, gruplarının 2016’dan beri yürüttüğü meslek ve hukuk mücadelesini adayları Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu’nun başkanlığı ile daha ileri bir seviyeye taşıyacaklarını söyledi.

Kanadoğlu’nun “gerek ailesinden gelen kültüre, gerek bizzat içinde olduğu avukatlık pratiği ile bugüne kadar savunduğu ilke ve cumhuriyetin temel niteliklerine yönelik duyarlılığına” dikkat çeken Bilge, “İstanbul Barosu’nun meslek ve ülke genelinde eski günlerine kavuşturacak önemli bir güç olacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘ORTAK İRADE İLE ÇÖZECEĞİZ’

Bilge’den sonra söz alan Kanadoğlu, asli unsur olan avukatların temsili noktaya indirgendiğini ve birçok sorunla uğraştığını belirterek, avukatların haklarını savunabilecek, sorunlarını çözebilecek ortak bir irade yaratılmasına ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Bu seçimi yalnızca bir başkanlık seçimi olarak görmediklerini belirten Kanadoğlu, “Demokratik hukuk devleti ile güçlü barolar arasında doğrudan bir bağ var. Bir yandan meslek örgütü olarak avukatların çektiği sıkıntıları görüyoruz. Bunun, en büyük nedenlerinden birisi ‘hukuk devleti’ ilkesinin yalnızca kağıt üstünde kalması. AYM ve AİHM kararları uygulanmıyor. Hak arama mücadelesi engellerle karşılaşıyor” dedi.

‘AKTİF MÜCADELE VERECEĞİZ’

Can Atalay, Mehmet Pehlivan ve Selçuk Kozağaçlı gibi avukatların tutuklu bulunmasına dikkat çeken Kanadoğlu, “Hukuk mücadelesini en aktif biçimde vereceğiz, kimseyi yalnız ve umutsuz bırakmayacağız” ifadelerini kullandı. Hukuk devletinin kağıt üzerinde kaldığı yerde seçimlerin de kağıt üzerinde kaldığını belirten Kanadoğlu, “Bu durum, seçilenlerin görev yapabileceği ortamı da yurttaşların demokrasiye olan inancını da sekteye uğratıyor” tespitinde bulundu.

KABOĞLU’NA ‘DÖRT MADDE’ GÖNDERMESİ

Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Kanadoğlu, “Terörü bitirmek ve toplumsal barışı kuvvetlendirmek hepimizin istediği bir şey. Ancak hukukun kağıt üstünde kaldığı ve bu söylemler üzerinden Türkiye’nin laik ve üniter yapısının değiştirilmek istendiğini görüyoruz” dedi. Demokratik hukuk devleti ile güçlü barolar arasında doğrudan bağ olduğunun altını çizen ve İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu'na 'dört madde' göndermesi yapan Kanadoğlu, “Avukatların hakkını güçlü bir baro ile sağlayacağız. Öte yandan Cumhuriyetin kurucu felsefesini doğrudan hedef alanlara da, ‘ilk dört madde olumlu anlamda değiştirilebilir’ diyerek arkadan dolananlara da geçit vermeyeceğiz. Antiemperyalist bir mücadele ile Atatürk’ün öncülüğünde kurulan ulus devleti koruyacağız. Avukatların haklarını ve cumhuriyetin kurucu felsefesini savunmak için her bedeli göze alacağız’ ifadelerini kullandı.

‘AVUKATLAR GERÇEĞİ GÖRECEKTİR’

Açıklama sonrası gazeteci ve avukatların sorularını yanıtlayan Kanadoğlu, Filiz Saraç’ın başında olduğu Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubunun “Av. Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu’nun Avukat Hakları Grubu tarafından başkan adayı olarak gösterildiğinin kamuya açık paylaşımlardan öğrenilmesi üzerine, Kanadoğlu’nu aday gösterme kararımız iptal edilmiştir” açıklamasına da tepki gösterdi. Hem Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubunun hem de Avukat Hakları Grubu’nun kendisine adaylık teklifinde bulunduğunu söyleyen Kanadoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “İki gruptan da gelen onur verici tekliften sonra iki grubun ortak adayı olarak sürecin yürümesi temennim oldu ve bu konuda görüşmeler başladı. Birçok konuda anlaşıldıktan sonra çözülecebilecek bir sorun sonrası Filiz Hanım ve ekibi masadan kalktılar. Sonrasında kendileriyle sorunun çözümüne yönelik iletişim kurma çabam sonuçsuz kaldı. Bu konuda Avukat Hakları Grubundan Gökhan Ahi bey de bir girişimde bulundu. Bu gelişme sonrası Avukat Hakları Grubu, adaylığımın devam etmesini teklif etti. Hayatımda kimseyi yarı yolda bırakmadım. Çok değer verdiğim ve gönül bağı hissettiğim Önce İlke grubundaki dostların, aktarılmak istenenle gerçeği birbirinden ayırt edeceğini biliyorum. Bu seçim, mesleki ve ülke genelindeki sorunlara karşın hizipçilik yapan, merkeze kendisini koyan anlayışların da yenilgiye uğrayacağı bir seçim olacak.”

KABOĞLU KAZANMIŞTI

İstanbul Barosu’nda 20 Ekim 2024’te yapılan seçimi 7 bin 219 oy ile Değişim İçin Avukatlar Grubu adayı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu kazanırken, Kaboğlu’nun ardından Avukatın Yükselişi ittifakının adayı Av. Hasan Kılıç 5 bin 497 oy ile ikinci, Avukat Hakları Grubu’nun adayı Av. Turgay Bilge ise 4 bin 997 oy ile üçüncü olmuştu.