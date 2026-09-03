İstanbul Başakşehir'de inşaat alanında toprak kayması... Göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti: 4 kişi gözaltında

Başakşehir'de inşaat sırasında istinat duvarı çöktü. Yaşanan toprak kaymasında 2 işçiden 1'i kurtarıldı.
Göçük altında olan diğer işçi Ferdi Yağşı'nin (25) hayatını kaybettiği öğrenildi.
2 İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDA KALDI
Olay, Şamlar Mahallesi'ndeki inşaat alanında meydana geldi. İşçilerin istinat duvarı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Tolga Yağşı ve Ferdi Yağşı isimli iki işçi, toprak altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, arama kurtarma ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi.
1 İŞÇİ KURTARILAMADI
Yapılan ilk çalışmada Tolga Yağşı (23) toprak altından çıkartılarak hastaneye sevk edildi. İşçi Ferdi Yağşı'nın ise hayatını kaybettiği öğrenildi.
Yağşı'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
4 GÖZALTI
Olayın ardından şantiye şefi, kepçe operatörü, müteahhit ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanı gözaltına alındı.