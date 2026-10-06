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İstanbul Başakşehir'de ortaokulda bıçaklı saldırı... Yusuf Tekin açıkladı: Bir öğrenci hayatını kaybetti

İstanbul Başakşehir'de ortaokulda bıçaklı saldırı... Yusuf Tekin açıkladı: Bir öğrenci hayatını kaybetti

6.10.2026 15:26:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İstanbul Başakşehir'de ortaokulda bıçaklı saldırı... Yusuf Tekin açıkladı: Bir öğrenci hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Başakşehir'de bir okulda düzenlenen bıçaklı saldırı sonucu 1 öğrencinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
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İstanbul Başakşehir’de bulunan Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu’nda sabah saatlerinde bıçaklı saldırı meydana geldi, 8 öğrenci yaralandı.

BİR ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bıçaklı saldırı sonucu yaralanan öğrencilerden birinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA: MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Başakşehir'deki saldırıya ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan da açıklama geldi.

Açıklamada, "Hadisenin tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Bakanlığımız tarafından 1 Mülkiye Başmüfettişi ile 1 Polis Başmüfettişi görevlendirilmiş; olayın öncesi ve meydana geliş sürecine ilişkin bütün hususlar hassasiyetle değerlendirilmektedir" denildi.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Olay, 6 Ekim 2026 Salı günü saat 08.35 sıralarında Kayaşehir’deki okulda meydana geldi.

Saldırıyı, Küçükçekmece Fahrettin Kerim Gökay Anadolu Lisesi’nde 10. sınıfta öğrenim gören 15 yaşındaki F.M.’nin gerçekleştirdiği belirtildi.

Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada okulun bugün ve yarın tatil edildiği duyuruldu.

Açıklamada şunlar denildi:

"Eğitim camiamızı derinden üzen olayın akabinde Bakanlık birimlerimiz, emniyet güçleri ve sağlık görevlileri başta olmak üzere devletimizin ilgili tüm kurumları gerekli önlemleri almış, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır.

Süreç, Bakanlığımızca hassasiyetle takip edilmekte olup gerekli tüm çalışmalar, ilgili birimlerimizce koordineli bir şekilde yürütülmektedir. Olayın hemen ardından bir bakan yardımcımız başkanlığında ilgili birim amirlerimizden oluşan Bakanlık heyetimiz, çalışmaları koordine etmek üzere İstanbul’a gitmişlerdir. Ayrıca olayı tüm yönleriyle incelemek üzere iki eğitim müfettişi de görevlendirilmiştir.

Menfur olaydan etkilenen öğrenci, öğretmen ve velilerimiz için psikososyal destek ekiplerimiz, rehabilitasyon çalışmalarına başlamıştır. Adı geçen okulumuzda eğitim öğretim faaliyetlerine bugün ve yarın ara verilmiştir."

YAYIN YASAĞI GELDİ

RTÜK, olaya ilişkin yayın yasağı getirdi. İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin kararıyla soruşturma tamamlanıncaya kadar olayla ilgili haber, röportaj ve eleştiri yayınları yasaklandı.

'POŞETİ AÇAR AÇMAZ KIZIMIN ARKADAŞINI BIÇAKLAMIŞ'

Veli Mustafa Gencay, "Benim kızım 7'nci sınıf öğrencisi. Onun söylemesine göre, dışarıdan gelmişler. Ellerinde poşet varmış, bıçaklar içerisindeymiş. Geldiklerinde okulda öğretmen yokmuş. Poşeti açar açmaz kızımın arkadaşını bıçaklamış. Benim kızım kaldırımda duruyormuş. Kızım güvenliğe kaçtığını söylemiş, bayan güvenlik müdahale etmiş ve yakalamış. Bir tanesi okulun içerisine kadar girmiş. Bunlar dışarıdan gelmişler, biri burada yakalanmış. Diğeri nerede yakalandı bilmiyoruz. 16-17 yaşlarında olabilir diyorlar. Üstlerinde üniforma yokmuş, sivillermiş. Aralarında bir sıkıntı yokmuş, dışarıdan gelmişler zaten. Kimseye bir şey söylememişler, ellerindeki poşetler kapalı olduğu için kimse bir şey anlamamış. Yapanlar 2 genç kızmış" dedi. 

İlgili Konular: #İstanbul #Başakşehir #ortaokul #Yusuf Tekin

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