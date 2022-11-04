İstanbul Boğazı için 6 Kasım tartışması sürüyor: Uzmanlardan dikkat çeken 'balık' uyarısı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ayaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul Boğazı’nın 6 Kasım’da saat 00.00 ile 14.00 saatlerinde yalnızca endüstriyel balık avlama gemilerine açılması kararını değerlendirdi. Gelecek yıl bu kadar ağır avcılık karşısında balığın üremeyeceğini dikkat çeken Prof. Dr. Adnan Ayaz, “Seneye palamut balıkçılığında büyük bir düşme gerçekleşebilir” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından 6 Kasım'da İstanbul Boğazı'nı 00.00 ile 14.00 saatlerinde yalnızca endüstriyel balık avlama gemilerine açma kararı alındı.
Kararda, “İstanbul Boğazı'ndaki deniz trafiğine çapariz verilmemesi amacıyla, Bölge Liman Başkanlığı tarafından belirlenecek seyir emniyeti ve deniz güvenliğinin tesisine yönelik tedbirlerin eksiksiz yerine getirilmesi ve denizcilere duyurusunun yapılması, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin uyarı ve tavsiyelerine eksiksiz uyulması, bölgeyi kullanan yerel trafik kullanıcılarının konu hakkında bilgilendirilmeleri kaydıyla, İstanbul Boğazı'nın tek sefere mahsus olmak üzere 6 Kasım 2022 tarihinde 00.00 ila 14.00 saatleri arasında ticari gemi geçiş trafiğine kapatılacak balık avcılığı için balık avlama tekne-gemilerine açılması talebi uygun görülmüştür" denildi.
"DAHA ÜREMEMİŞ BİR BALIĞI AVLIYORUZ"
ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ayaz, alınan bu kararı değerlendirerek, “Yapılan uygulamada normalde bu tip kararlara Tarım ve Orman Bakanlığı yetkili. Ancak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'da balıkçılara destek olmak için iyi niyetle gitmiş. Ancak bilindiği üzere yaklaşık bir buçuk aydır boğazlarımızda yoğun bir palamut akını var. Endüstriyel balıkçılarımız tarafından avlanıyor” dedi.
Balıkçılarında para kazanması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Ayaz, ancak avlanan balık yaşının 0 olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:
“Evet balıkçılarımız para kazansın tabiki bol bereket versin. Ancak 0 yaş bir balık avlanıyor. Balıklar ilk üremesini mayıs ayında ve haziran ayının 15'ine olacak şekilde gerçekleştiriyor. Yani yakalanan balıkların daha üremediğini belirtmek istiyorum. Bu tür bu uygulamanın bilim adamları nezninde görüşler alınarak yapılması gerekir veya hiç yapılmaması gerekir. Daha ürememiş bir balığı avlıyoruz. Balıklar biraz daha gemi trafik hattından geçerek üremeye gitsin. Daha sonraki seneler bu balıklar olmayacak. Mesela sezon iyi gitmiştir, su sıcaklığı iyi gitmiştir veya ortamda besin vardır balık üremiştir. Balık avlamak için o zaman stok oluşmuştur.”
Gelecek yıl bu kadar ağır avcılık karşısında balığın üremeyeceğini dikkat çeken Ayaz, "Önümüzdeki yıl bu kadar ağır bir avcılığa balık yeteri kadar üremeyecektir. Seneye palamut balıkçılığında büyük bir düşme gerçekleşebilir. Yani bunları da göz önünde bulundurmak gerekir. Bir daha böyle uygulamaların devam etmeyeceğini temenni ediyorum. Bir kerelik bir uygulama belki büyük bir etki yapmayacaktır. Ama bu uygulamaların devamı gelirse gerçekten sıkıntı yaşayacağımızı düşünüyorum. Balıkçıların bazıları bu uygulamanın olmamasını istiyor. Bir sürü tartışmalar var, boğazların Endüstriyel balıkçılığa kapatılmasına yönelik tartışmalar sürerken böyle bir uygulama yapılmasını kabul edilemeyen bir durum olduğunu görüyoruz" dedi.
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