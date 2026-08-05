Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

5.08.2026 18:09:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı'na kuzeyden giriş yaptıktan sonra arızalanan Panama bandıralı "Vela Prime" isimli kuru yük gemisi nedeniyle gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Gemi, römorkörler eşliğinde Kilyos Demir Sahası'na çekiliyor.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, Panama bandıralı kuru yük gemisinin arıza yapması nedeniyle çift yönlü olarak askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Boğaz'a kuzeyden giriş yapan geminin arızalandığı belirtilerek, Büyükdere mevkisinde yeniden kuzey yönüne döndürülen geminin Kurtarma-11 ve Kurtarma-3 römorkörleri eşliğinde Kilyos Demir Sahası'na götürüldüğü kaydedildi.

Panama bandıralı "Vela Prime" isimli geminin kurtarma çalışmaları nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü askıya alındığı bildirildi.

 

 

İlgili Konular: #İstanbul Boğazı #gemi