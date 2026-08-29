İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği geçici olarak durduruldu

Liberya bayraklı, 290 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki 'Deyı Endurance' isimli kuru yük gemisi, 6 römorkör eşliğinde İstanbul Boğazı'ndan geçiyor.
Geçiş nedeniyle gemi trafiği geçici olarak durduruldu.
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Liberya bayraklı, 290 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki 'Deyı Endurance' isimli kuru yük gemisi, 6 römorkör eşliğinde İstanbul Boğazı'ndan geçiyor.
Geçiş nedeniyle gemi trafiği geçici olarak durduruldu.