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İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği geçici olarak durduruldu

İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği geçici olarak durduruldu

29.08.2026 12:40:00
Güncellenme:
DHA
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İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği geçici olarak durduruldu

Liberya bayraklı kuru yük gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapıyor. Geminin geçişi nedeniyle Boğaz’daki gemi trafiği geçici olarak durduruldu.
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Liberya bayraklı, 290 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki 'Deyı Endurance' isimli kuru yük gemisi, 6 römorkör eşliğinde İstanbul Boğazı'ndan geçiyor.

Geçiş nedeniyle gemi trafiği geçici olarak durduruldu. 

İlgili Konular: #gemi