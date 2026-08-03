İstanbul Boğazı’nda sis alarmı: Gemi trafiği durduruldu, seferler iptal edildi

stanbul’da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, kara ve deniz ulaşımında aksamalara yol açtı. Özellikle Boğaz hattı ile Üsküdar çevresinde görüş mesafesinin ciddi ölçüde düşmesi üzerine uluslararası gemi trafiği geçici olarak durduruldu.

BOĞAZ GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Sis, İstanbul Boğazı boyunca ve kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Kısıtlı görüş nedeniyle Kıyı Emniyeti yetkilileri, Boğaz hattının gemi trafiğine geçici olarak kapatıldığını bildirdi.

SİRKİCİ-HAREM SEFERLERİ İPTAL

Yoğun sis nedeniyle Sirkeci-Harem arabalı vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatları’nın diğer seferlerinde ise iptal olmadığı öğrenildi.