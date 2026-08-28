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İstanbul Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı

İstanbul Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı

28.08.2026 17:37:00
Güncellenme:
DHA
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İstanbul Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı

İstanbul Boğazı'nda Yavuz Sultan Selim Köprüsü önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen 15 metrelik tekne, Kıyı Emniyeti ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
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İstanbul Boğazı'nda Yavuz Sultan Selim Köprüsü önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen, içinde 2 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Konuya ilişkin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 15 metre boyundaki tekne, KEGM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Beykoz Çubuklu İskelesi'nde emniyete alındı" ifadeleri yer aldı.

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