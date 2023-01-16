İstanbul Boğazı'nda karaya oturan gemi hareket ettirildi

İstanbul Boğazı'nda karaya oturan MKK-1 isimli yük gemisi kurtarıldı.

DHA
Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 12:23
İstanbul Boğazı'nda karaya oturan gemi hareket ettirildi
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Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeki Palau Bayraklı MKK-1 isimli kuru yük gemisi, dümen arızası nedeniyle saat 07.30 sıralarında Beykoz Anadolu Kavağı önlerinde karaya oturdu.

Olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kurtarma uzmanı, Nene Hatun gemisi, kurtarma bot ve römorkörleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı bot ve su altı ekipleri yönlendirildi.

4 SAAT SONRA KURTARILDI

İstanbul Boğazı ise trafiği geçici olarak çift yönlü askıya alındı. Kurtarma çalışmaları yaklaşık 4 saat sürdü.

Çekilen gemi hareket ettirilerek kurtarıldı.


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