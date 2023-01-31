İstanbul Boğazı'nda panik anları: Engelli çift denize düştü!

İstanbul Emirgan Sahili’nde görme engelli çift, yürüdükleri esnada merdiven boşluğunu fark edemeyince denize düştüler. Yardım seslerini duyan yurttaşların kurtararak banka oturttuğu çift uzun süre kendine gelemedi.

İHA
Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 10:43
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İstanbul Emirgan Sahili'nde önceki gün saat 16.00 sıralarında görme engelli çift, sahilde yürümeye başladı. Bir süre sonra çift önlerindeki merdiven boşluğunu fark edemeyince birlikte denize düştü. Çiftin yardım seslerini duyan sahildeki yurttaşlar onların yardımına koştu. 

YURTTAŞLAR KURTARDI

Yurttaşların seferber olduğu olayda, önce genç kadın ardından da erkek arkadaşı denizden çıkartıldı. Sırılsıklam olan iki arkadaş ardından da banka oturtuldu.

Neye uğradığını şaşırsan çift olayın şokunu uzun süre atlatamazken, yaşananlar ise kameralara yansıdı. Çiftin durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

 


İstanbul Boğazı engelli

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