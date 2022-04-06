İstanbul Boğazı'nda sis alarmı: Gemi trafiği askıya alındı

İstanbul'da etkili olan sis boğaz trafiğini etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi üzerine boğazdaki trafiğin askıya alındığı bildirildi. Güvenlik nedeniyle boğaz, transit gemi geçişine kapatıldı.

AA
06 Nisan 2022 Çarşamba, 07:34
İstanbul Boğazı'nda sis alarmı: Gemi trafiği askıya alındı
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İstanbul Boğazı'nda, gemi trafiğinin çift yönlü askıya alındığı bildirildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden yapılan bildirimde, saat 01.20 itibarıyla gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığı kaydedildi.

Öte yandan, İstanbul Boğazı’nda sis yoğunluğu yaşanıyor.

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