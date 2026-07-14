Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul'da 15 Temmuz günü metrobüsün güzergahı değişecek

İstanbul'da 15 Temmuz günü metrobüsün güzergahı değişecek

14.07.2026 13:55:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
İstanbul'da 15 Temmuz günü metrobüsün güzergahı değişecek

İstanbul'da yarın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenecek etkinlik nedeniyle metrobüsün, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü güzergahını kullanacağı bildirildi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmelerinden (İETT) yapılan duyuruda, İstanbul Valiliği kararı doğrultusunda, 15 Temmuz Çarşamba günü saat 03.00'ten itibaren, ikinci bir duyuruya kadar metrobüs seferlerinde geçici güzergah düzenlemesi uygulanacağı kaydedildi.

Metrobüs seferlerinin Zincirlikuyu ile Söğütlüçeşme istasyonları arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahı üzerinden gerçekleştirileceği belirtilen duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"Bu süreçte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Burhaniye, Altunizade, Acıbadem, Uzunçayır ve Fikirtepe istasyonları yolcu iniş ve binişine kapalı olacaktır. Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde, Söğütlüçeşme Metrobüs İstasyonu'ndan binen yolcularımız Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahını kullanan metrobüslerle Zincirlikuyu Metrobüs İstasyonu'na ulaşacak, buradan yolculuklarına devam edebilecektir. Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişlerde ise Anadolu Yakası'na geçecek yolcularımızın Zincirlikuyu Metrobüs İstasyonu'nda aktarma yapmaları gerekmektedir."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Valiliği, 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek olan anma koşusu nedeniyle 15 Temmuz Çarşamba günü trafiğe kapatılacak yolları duyurdu.

Beşiktaş, Üsküdar ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü güzergâhında saat 03.00 ile 15.00 arasında birçok nokta araç trafiğine kapalı olacak.

İlgili Konular: #İstanbul #Metrobüs #15 temmuz

İlgili Haberler

Benzine yeni zam yolda: Bu gece yarısı fiyatlara yansıyacak
Benzine yeni zam yolda: Bu gece yarısı fiyatlara yansıyacak Küresel piyasalarda tırmanan gerilim ve artan petrol fiyatları nedeniyle motorine yapılan son zamların ardından, bu kez benzinin litre fiyatına hafta ortasından itibaren geçerli olmak üzere artış yapılması bekleniyor.
İstanbul'da yarın bu yollara dikkat, trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yarın bu yollara dikkat, trafiğe kapatılacak İstanbul Valiliği, 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek olan anma koşusu nedeniyle 15 Temmuz Çarşamba günü trafiğe kapatılacak yolları duyurdu. Beşiktaş, Üsküdar ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü güzergâhında saat 03.00 ile 15.00 arasında birçok nokta araç trafiğine kapalı olacak. İşte kapatılacak yolların tam listesi...
Yaz aylarında gizlenen tehlike: Hijyenik olmayan buz ciddi gıda zehirlenmelerine yol açıyor
Yaz aylarında gizlenen tehlike: Hijyenik olmayan buz ciddi gıda zehirlenmelerine yol açıyor Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Toprak, yaz aylarında tüketimi artan buzun hijyenik olmayan koşullarda üretilmesi, saklanması ve servis edilmesinin önemine dikkati çekip, "Buzun üretilmesi, saklanması ve servis edilmesinde hijyenik kurallara uymazsak, ciddi gıda zehirlenmeleriyle karşı karşıya kalma ihtimalimiz yüksek. Burada da özellikle 'Escherichia coli, Salmonella, Listeria monocytogenes' dediğimiz bakterilerin yol açabileceği zehirlenmeler olabilir" dedi.