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İstanbul'da 2 farklı yerde erkek cesedi bulundu: Kimlikleri belirlendi

İstanbul'da 2 farklı yerde erkek cesedi bulundu: Kimlikleri belirlendi

13.09.2026 21:38:00
Güncellenme:
AA
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İstanbul'da 2 farklı yerde erkek cesedi bulundu: Kimlikleri belirlendi

İstanbul'un Başakşehir ve Fatih ilçelerinde 2 erkek cesedi bulundu. Bulunan cesetler, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde boş arazide bir kişinin hareketsiz yattığını görenler polise ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

İncelemede, cesedin Eray Deniz Sarı'ya (24) ait olduğu tespit edildi.

Öte yandan Fatih Mevlanakapı Mahallesi'ndeki surların içinde ceset görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde cesedin İsa Çam'a (40) ait olduğu anlaşıldı.

Bulunan cesetler, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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